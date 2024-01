Fausses images explicites de Taylor Swift : la Maison Blanche est « alarmée »

Des millions de personnes ont découvert cette semaine de fausses images sexuellement explicites de Taylor Swift générées par l’IA sur les réseaux sociaux, soulignant pour beaucoup la nécessité de réglementer les utilisations potentiellement néfastes de la technologie de l’IA.

Le secrétaire de presse de la Maison Blanche a déclaré vendredi à ABC News qu’il était “alarmé” par ce qui est arrivé à Swift en ligne et que le Congrès “devrait prendre des mesures législatives”.

“Nous sommes alarmés par les informations faisant état de la circulation d’images que vous venez de présenter – de fausses images pour être plus exact, et c’est alarmant”, a déclaré Karine Jean-Pierre, attachée de presse de la Maison Blanche, à la correspondante de la Maison Blanche d’ABC News, Karen L. Travers.

“Alors que les sociétés de médias sociaux prennent leurs propres décisions indépendantes en matière de gestion de contenu, nous pensons qu’elles ont un rôle important à jouer dans l’application de leurs propres règles pour empêcher la propagation de la désinformation et des images intimes et non consensuelles de personnes réelles”, a-t-elle ajouté.

Jean-Pierre a souligné certaines des mesures prises récemment par l’administration sur ces questions, notamment : le lancement d’un groupe de travail pour lutter contre le harcèlement et les abus en ligne et le ministère de la Justice a lancé la première ligne d’assistance nationale 24h/24 et 7j/7 pour les survivants d’abus sexuels basés sur l’image.

Et la Maison Blanche n’est pas seule : des fans indignés ont été surpris d’apprendre qu’il n’existe aucune loi fédérale aux États-Unis qui empêcherait ou dissuaderait quelqu’un de créer et de partager des images deepfakes non consensuelles.

Mais la semaine dernière, le représentant Joe Morelle a renouvelé ses efforts pour faire adopter un projet de loi qui ferait du partage non consensuel d’images explicites modifiées numériquement un crime fédéral, passible de peines de prison et d’amendes.

“Nous espérons certainement que la nouvelle de Taylor Swift contribuera à susciter un élan et à accroître le soutien à notre projet de loi, qui, comme vous le savez, réglerait sa situation exacte avec des sanctions pénales et civiles”, a déclaré un porte-parole de Morelle à ABC News.

Démocrate de New York, le membre du Congrès est l’auteur de la loi bipartite « Preventing Deepfakes of Intimate Images Act », qui est actuellement renvoyée au Comité judiciaire de la Chambre.

La pornographie deepfake est souvent décrite comme un abus sexuel basé sur l’image – un terme qui inclut également la création et le partage d’images intimes non fabriquées.

Il y a quelques années, un utilisateur devait avoir un certain niveau de compétences techniques pour créer du contenu généré par l’IA avec les progrès rapides de la technologie de l’IA, mais il s’agit désormais de télécharger une application ou de cliquer sur quelques boutons.

Aujourd’hui, les experts affirment qu’il existe toute une industrie commerciale qui prospère grâce à la création et au partage de contenus fabriqués numériquement qui semblent présenter des abus sexuels. Certains des sites Web diffusant ces contrefaçons comptent des milliers de membres payants.

L’année dernière, une ville espagnole s’est internationalisée titres après qu’un certain nombre de jeunes écolières ont déclaré avoir reçu des images d’elles-mêmes nues fabriquées à l’aide d’une « application de déshabillage » facilement accessible et alimentée par l’intelligence artificielle, soulevant un débat plus large sur les dommages que ces outils peuvent causer.

Les images Swift sexuellement explicites ont probablement été fabriquées à l’aide d’un outil de conversion texte-image d’intelligence artificielle. Certaines images ont été partagées sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter.

Un message partageant des captures d’écran des images fabriquées aurait été vu plus de 45 millions de fois avant la suspension du compte jeudi.

Tôt vendredi matin, l’équipe de sécurité de X a déclaré qu’elle « supprimait activement toutes les images identifiées » et « prenait les mesures appropriées contre les comptes responsables de leur publication ».

“La publication d’images de nudité non consensuelle (NCN) est strictement interdite sur X et nous appliquons une politique de tolérance zéro à l’égard de ce type de contenu”, peut-on lire dans le communiqué. déclaration. “Nous surveillons de près la situation pour garantir que toute nouvelle violation soit immédiatement corrigée et que le contenu soit supprimé. Nous nous engageons à maintenir un environnement sûr et respectueux pour tous les utilisateurs.”

Stefan Turkheimer, vice-président des politiques publiques de RAINN, une organisation à but non lucratif de lutte contre les agressions sexuelles, a déclaré que quotidiennement « plus de 100 000 images et vidéos comme celle-ci sont diffusées sur le Web, un virus à part entière. en colère pour Taylor Swift, et encore plus en colère pour les millions de personnes qui n’ont pas les ressources nécessaires pour reconquérir leur autonomie sur leurs images. »