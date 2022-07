Fausse viande contre vraie viande

Impossible Foods et Beyond Meat disent que les éléments constitutifs de leurs hamburgers sont des plantes. Le Beyond Burger contient environ 18 ingrédients, dont des protéines de pois purifiées, des huiles de noix de coco et de canola, des protéines de riz, de la fécule de pomme de terre et de l’extrait de jus de betterave pour la coloration. Beyond Meat dit qu’il n’utilise aucun ingrédient génétiquement modifié ou produit artificiellement.

L’Impossible Burger est fait avec des ingrédients de base similaires, mais il tire ses protéines en grande partie du soja et de la pomme de terre, et il utilise un composé contenant du fer du soja appelé hème pour rehausser la saveur de viande du hamburger. Les deux produits utilisent la méthylcellulose, un dérivé végétal couramment utilisé dans les sauces et les crèmes glacées, comme liant.

Comparés à une galette de bœuf, les hamburgers Impossible et Beyond contiennent des quantités similaires de protéines et de calories, avec moins de graisses saturées et pas de cholestérol. Ils contiennent également des fibres; la vraie viande ne le fait pas. Mais par rapport au vrai bœuf, les deux hamburgers à base de plantes sont considérablement plus riches en sodium, contenant environ 16 % de la valeur quotidienne recommandée. Une galette de bœuf de quatre onces non cuite contient environ 75 milligrammes de sodium, contre 370 milligrammes de sodium dans l’Impossible Burger et 390 milligrammes dans le Beyond Burger.

Le crédit… Ben Margot/Associated Press

Cet automne, Burger King a déclaré avoir connu son trimestre le plus réussi en quatre ans, tiré par les ventes de son usine Impossible Whopper. Dunkin ‘Donuts a annoncé qu’il déployait un sandwich pour le petit-déjeuner à base de saucisses Beyond Meat dans 9 000 de ses magasins après un essai réussi à New York. Plus de 50 000 épiceries et restaurants, y compris des chaînes de restauration rapide comme Subway, White Castle, KFC et Carl’s Jr., vendent des produits de Beyond Meat ou Impossible Foods.

Malgré la popularité des hamburgers à base de plantes, les hamburgers au bœuf sont toujours le choix le plus populaire dans les restaurants. Les Américains ont acheté 6,4 milliards de hamburgers au bœuf dans des restaurants à service rapide au cours des 12 mois qui se sont terminés en mai, contre 228 millions de hamburgers à base de plantes au cours de la même période.