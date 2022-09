Ranbir Kapoor et Alia Bhat vedette Brahmastra est finalement sorti dans le monde entier le 9 septembre 2022. Et Brahmastra gagne les cœurs et comment ! Le premier jour, Brahmastra a collecté Rs 75 crores au box-office mondial (brut). Et on s’attend à voir un saut le jour 2, c’est-à-dire samedi. Ayan Mukerji-dirigé La collection du box-office de Brahmastra est actuellement le sujet de conversation de la ville et il y a divers débats sur les collections du film. Récemment, Kangana Ranaut s’était moqué du film de science-fiction avec Ranbir Kapoor et Alia Bhatt. Et maintenant, les visuels des théâtres vides, les nouvelles critiques et la disponibilité des billets fonctionnent comme de l’huile sur le feu du débat sur Collection au box-office Brahmastra.

Fausses collections au box-office de Brahmastra ?

Brahmastra a tout capturé dans les dernières nouvelles du divertissement. Le film est un sujet de discussion brûlant en raison du budget, des effets visuels, de la distribution, de l’histoire et du fait qu’il s’agit d’un film de Bollywood. Et au milieu de toutes les louanges et attaques contre Brahmastra, les visuels de théâtres vides deviennent viraux. Il existe également de nouvelles critiques vidéo du public donnant leurs critiques honnêtes après avoir regardé Brahmastra dans les théâtres. De plus, l’enregistrement d’écran de la disponibilité des billets Brahmastra sur l’application de réservation de billets a également conduit à remettre en question les collections du Brahmastra Box Office. Découvrez les points de vue et les réactions des internautes ci-dessous :

Ye film vidéo réaliser se pehle ka hai .. Vishaaalll (@vishalpdhangar) 11 septembre 2022

Pehli baat to tu kisi aur film ko dekhne aaya hua hain Waha deva deva commençant mein baj raha hain aur ye gaana version cinématographique nahi hain ye version youtube hai To chutiya kisi aur ko bana Aur ye saara hindutva apni gaand mein daal le #isupportbrahmastra Cinéaste (@VanditJ13816656) 11 septembre 2022

Plein vide, ticket Sasta #brahmastraboxoffice faux poste de collecte kar raha hai pic.twitter.com/3OSyGAWuk7 REALINDIAN (@RealIndian000) 11 septembre 2022

Selon #Brahamastra responsables du cinéma, ce film fait de bonnes affaires au box-office mais ces images disent une autre histoire. Il s’agit des photos du box-office du 2e jour. ??#brahmastraboxoffice#BrahmashtraReview#brahmastraboxofficecollection pic.twitter.com/5YxoV6u5dX Surendra Dubey (@Ersurendradubey) 11 septembre 2022

#BoycottBrahamstra#Bollywood #KaranJohar #Brahmastra #brahmastraboxoffice C’est aujourd’hui 11 nouvelles de date Bollywood montre une fausse collection ? PVR, la société INOX triche kar raha hai public ke sath? pic.twitter.com/0d8OeDmL8R REALINDIAN (@RealIndian000) 11 septembre 2022

#brahmastraboxoffice faux film et fausse collection… Ramesh Tiwari (@rameshofficial0) 11 septembre 2022

Avis d’audience sur #Brahmastra film, après 2 jours de sortie. Ils ont dit “maja Nahin Aaya”. A peine recommandé pour ceux qui veulent voir ce film.#BrahmastraMovie #brahmastraboxoffice pic.twitter.com/CESOPNPPSN Aman Roy sami ?? (@AmanRoysami1) 11 septembre 2022

#brahmastraboxoffice Public – bohot jagah hai Bollywood – nahi jagah hai Public – bohot jagah hai Bollywood – nahi jagah hai #BoycottbollywoodComplètement #BoycottBrahamstra pic.twitter.com/yzOTDf52BD mohmaya (@ABHISHEK_D_PTL) 11 septembre 2022

Cher #Bollywoodsalon kuch idée salut le lete top films se…. Médias pour paise leke marwati hai….#BrahmashtraReview #brahmastraboxoffice https://t.co/yY7pi8edHj Manoj Yadav (@i_ManojYadav88) 11 septembre 2022

S’il vous plaît, Ayan Mukherjee partage les bénéfices de #brahmastraboxoffice car j’ai mal aux yeux et je devrai peut-être aussi subir une intervention chirurgicale. SHIVAM MISHRA (@SHIVAMM47693297) 11 septembre 2022

#Brahmastra L’équipe a acheté des sièges à de nombreuses dates pour que le film flop continue de fonctionner. PREUVE CI-DESSOUS #BoycottBrahamstra #FIASCO #brahmastraboxoffice pic.twitter.com/2NoXtdtcRY _freyasheart (@FREYA_9959) 11 septembre 2022

#brahmastraboxoffice Les sièges sont vides des prochains spectacles de Brahmastra à Mumbai le week-end également. Le film de lumières laser est un flop. #BoycottBramhastra #FlopBrahmastra pic.twitter.com/pfmUTQw82a Niteen (@niting171188) 11 septembre 2022

Boycotter Brahmastra

La vedette d’Alia Bhatt et de Ranbir Kapoor a été confrontée à de nombreuses critiques en ligne de la part d’internautes, Kangana Ranaut, Vivek Agnihotri et d’autres. Le film a été appelé au boycott en raison du commentaire de Ranbir sur le bœuf, Alia Bhatt demandant aux boycotteurs de ne pas regarder son film s’ils ne l’aiment pas et d’autres raisons. Kangana et Vivek avaient partagé le rapport sur PVR et d’autres propriétaires de théâtres souffrant d’énormes pertes récemment, ce qui a eu un effet boule de neige sur la question imminente de l’authenticité des collections du box-office de Brahmastra.

Selon les rapports du jour 2, Brahmastra devrait récolter plus de Rs 40 crore.