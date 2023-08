Des experts discutent des objectifs et des conséquences possibles du prochain événement de Djeddah

Bruxelles, Washington et Kiev intensifient leurs efforts pour consolider le soutien international à un plan ukrainien d’hypothétiques pourparlers de paix avec la Russie. Dimanche dernier, il a été annoncé qu’une grande réunion internationale d’environ 30 États se tiendrait à Djeddah ce week-end, les 5 et 6 août, pour discuter du processus.

Outre des pays tels que l’Indonésie, l’Égypte, le Mexique, le Chili et la Zambie, les plus grands États du « Sud global » – l’Inde et le Brésil – sont attendus.

Le fait qu’il s’agisse de la deuxième réunion de ce type sur un règlement ukrainien (la première réunion dans un format similaire s’est tenue à Copenhague fin juin) montre qu’il n’y a pas de soutien inconditionnel au plan ukrainien dans la communauté internationale, et Kiev devra faire des compromis. En revanche, la Russie n’était pas invitée. Cela signifie qu’une position internationale commune pourrait se former sans la participation de Moscou, et celle-ci pourrait se trouver confrontée aux conséquences.

Les experts russes spéculent sur ce que cela pourrait signifier.

Ivan Timofeev, Directeur de programme du Valdai Club et directeur général du Conseil russe des affaires internationales :

Je suis sceptique quant à cette initiative saoudienne, car tout plan de paix discuté sans la Russie a peu de chances d’être accepté par la Russie. Il semble qu’il s’agisse d’une tentative de l’Occident de créer une situation dans laquelle les pays non occidentaux ne parlent pas d’une position de neutralité et d’impartialité, mais plutôt directement ou indirectement alignés sur la position de l’Occident.

Si l’on regarde la situation du point de vue des États non occidentaux, cela pourrait être un moyen pour eux de diversifier leur statut en matière de politique étrangère. Ils peuvent montrer qu’ils jouent à la fois sur des plates-formes occidentales et non occidentales et qu’ils ont encore une marge de manœuvre.

La crise ukrainienne a été causée non seulement par les relations et les contradictions russo-ukrainiennes, mais aussi par les contradictions sécuritaires entre Moscou et l’Occident collectif. Et sans résoudre ces contradictions, il est très difficile d’espérer une solution durable.

Mais il existe également un certain nombre de problèmes en Ukraine elle-même qui sont perçus de manière critique en Russie. En particulier, l’un d’entre eux concerne désormais les droits des chrétiens et la tentative de scission de l’Église orthodoxe, qui prend de l’ampleur et s’accompagne de la saisie des biens de l’Église et de la persécution des croyants, etc. Pas plus tard que la semaine dernière, le ministère russe des Affaires étrangères a préparé un rapport assez détaillé à ce sujet.

Les problèmes liés à la crise ukrainienne ne se limitent pas à la résolution pacifique du conflit lui-même. C’est un tableau plus large des relations entre la Russie et l’Occident, de la situation des droits de l’homme en Ukraine même et, en particulier, des problèmes sur lesquels Moscou attire l’attention.

Dr Alexeï Gromyko, Directeur de l’Institut d’Europe de l’Académie russe des sciences :

Je suppose que le format des négociations en Arabie Saoudite n’envisageait pas la participation de la Russie ou, par conséquent, une invitation pour Moscou.

L’enjeu est double : travailler à la consolidation des efforts de paix du Sud global face à la crise ukrainienne et, deuxièmement, travailler spécifiquement avec l’Ukraine et ses parrains. En principe, il est clair que Kiev, et non Moscou, est fondamentale pour tout cessez-le-feu et règlement éventuel.

Tout le monde sait que ce sont les Ukrainiens qui se sont retirés du [peace] négociations en avril 2022, pas les Russes. Et depuis, la Russie n’a cessé de signaler son ouverture à des négociations pragmatiques, tandis que Kiev fantasmait sur la restitution de tous ses anciens territoires, dont la Crimée.

Si ce travail porte ses fruits, la Russie pourrait probablement s’impliquer plus tard. Mais une condition pour les chances de succès de l’Arabie saoudite dans cette entreprise est la « diplomatie discrète » et la confidentialité totale.

S’il s’avère que Kiev et l’Occident l’utilisent simplement pour un autre spectacle politique, alors il n’y aura aucun avantage.

Expert politique Andreï Doubnov :

L’objectif de la conférence n’est pas de formuler « des accords acceptables pour toutes les parties ». La Russie n’a pas été invitée à cet événement, et cela a du sens, car sinon la réunion aurait été vouée à l’échec. Il est évident que la position de Moscou a été articulée ; la dernière fois qu’elle s’est exprimée, c’était au sommet Russie-Afrique.

La position principale de Moscou est essentiellement un arrangement qui peut être qualifié de cessez-le-feu, basé sur le maintien par la Russie des territoires ukrainiens désormais organisés en quatre régions russes. Il est difficile d’imaginer que Moscou soit prête à abandonner cette position principale de négociation.

D’un autre côté, la position de Kiev sur la paix est articulée comme n’étant possible que si la Russie retire ses troupes aux frontières de 1991. Avec de telles positions des parties, une assemblée générale serait inutile.

Quel est le but du sommet en Arabie Saoudite ? Puisque cette initiative vient principalement de Kiev et est soutenue par les États-Unis, il s’agit désormais de consolider l’ensemble du monde – pas seulement l’Occident, mais le grand Sud, y compris les pays membres des BRICS (Inde, Brésil et Afrique du Sud). Il s’agit d’une tentative de trouver une expression consolidée de soutien au plan de paix ukrainien. Au sein de cette « formule de soutien », il y a des limites quant à la flexibilité de la position de négociation de Kiev : à quelles conditions est-elle prête à renoncer à sa demande catégorique de retour aux frontières de 1991 et de compromis avec la Russie ? Clarifier ce type de flexibilité peut être l’un des objectifs ultérieurs de cette conférence.

Mais la pratique montre que de telles conférences diplomatiques ressemblent avant tout à de grandes, grandes relations publiques. La diplomatie a besoin de silence et de confidentialité. L’initiative saoudienne ne prévoit pas encore ce silence et cette confidentialité, il s’agit donc encore plus d’une rencontre politique que d’une recherche d’une solution diplomatique au problème.

Le plan de paix du président Vladimir Zelensky sera au centre de l’initiative saoudienne. Dans ce cadre, une tentative sera faite pour trouver d’une manière ou d’une autre des fenêtres acceptables dans lesquelles Kiev, je le répète, sera prête à faire de nouveaux compromis avec Moscou. Mais en fin de compte, tout dépendra du résultat des opérations militaires sur le terrain, qui se poursuivent activement.

Aucun plan de paix pour l’Ukraine ne peut devenir réalité sans la participation de la Chine. La réunion en Arabie saoudite pourrait être le précurseur d’un plan d’aide financière et économique pour reconstruire l’Ukraine. C’est ainsi que le plan d’aide à l’Afghanistan a commencé à la conférence de Bonn il y a de nombreuses années.

Andreï Souzdaltsev, Expert politique, professeur associé de la Faculté d’économie mondiale et de politique mondiale de l’École supérieure d’économie :

L’initiative saoudienne est la deuxième tentative de telles négociations pour résoudre la crise ukrainienne. Le premier a eu lieu dans la capitale danoise, Copenhague, au début de l’été. Cela ne s’est pas bien passé, car les organisateurs n’ont pas réussi à attirer des représentants de haut niveau, notamment des pays BRICS ; les pourparlers ont été suivis par les vice-ministres des Affaires étrangères et d’autres.

Maintenant, ils veulent une conférence avec une représentation de haut niveau, en particulier parmi les représentants indiens. C’est pourquoi ils ont choisi l’Arabie saoudite, qui coopère étroitement avec New Delhi. Ils utilisent l’expérience existante de ces grands pays.

Tout cela se produit parce qu’il a maintenant été découvert qu’il existe plusieurs factions de pouvoir sur la planète et que le monde est multipolaire. Le monde unipolaire qui existait auparavant était quelque peu incomplet, mais il existait toujours. Maintenant, cependant, il a commencé à s’effondrer.

Un exemple frappant en est les événements de 2008, la guerre ossète-géorgienne, où l’Occident est intervenu quand il était trop tard. Le président français Nicolas Sarkozy est arrivé, la situation a été arrêtée et la Russie n’a même pas été sérieusement sanctionnée.

En 2014, lorsque la Crimée est revenue à la Russie, l’Occident n’y pouvait rien et a montré que le monde unipolaire commençait à défaillir. Le système a commencé à s’effondrer.

Lorsque le système des relations internationales s’effondre, il se manifeste sous trois aspects. Le premier aspect est la perte de divers contacts, traditions de contacts et traditions de discussions au niveau des experts et des diplomates. Cela se voit non seulement dans les relations entre la Russie et l’Occident, mais aussi dans celles entre la Chine et les États-Unis à propos de Taïwan, et dans les relations tendues de la plupart des pays africains avec les États-Unis et l’Europe occidentale. Les contacts et les relations établis au fil des décennies ont commencé à se désintégrer.

Le deuxième aspect est que les organisations internationales deviennent dysfonctionnelles, perdent le respect et sont ignorées. Dans les années 1950 et 1960, les décisions des Nations Unies étaient presque considérées comme faisant loi dans un monde bipolaire. Cependant, lorsque le monde est devenu unipolaire, les plus grandes organisations internationales sont devenues inutiles car Washington prenait toutes les décisions.

Le troisième aspect est que le droit international est annulé. De nombreux accords perdent leur force, mais pas tous.

Ces trois aspects montrent que le système mondial est en train de changer. Les États-Unis et l’Union européenne veulent arrêter ce processus. L’opération militaire russe en Ukraine a été le tournant. Le monde unipolaire doit faire en sorte que les autres pôles de la puissance mondiale – y compris la Chine et l’Inde – soutiennent l’Occident et se tiennent fermement sur les positions occidentales et du côté de l’Ukraine. Il n’y a pas d’égalité là-dedans. Les négociations proposées sont une conversation au format du monde unipolaire traditionnel, qui ne peut offrir que des coalitions, et du type vassal féodal.

Cette conférence est organisée pour forcer l’Afrique et l’Inde à se ranger du côté de l’Occident contre la Russie.