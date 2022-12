Faugheen Novice Chase: Gerri Colombe marque ses références du Festival avec la gloire de Limerick | Nouvelles de la course

Gerri Colombe a maintenu son record invaincu avec une victoire nette dans la Guinness Faugheen Novice Chase à Limerick.

Gagnant dans la sphère point à point il y a quelques années, l’enfant de six ans avait depuis décroché deux pare-chocs, deux haies novices et une poursuite pour débutants pour Gordon Elliott et était le favori 4-5 pour passer en première année. niveau pour la fonction St Stephen’s Day de Limerick.

Gerri Colombe a été opposé par quatre rivaux, dont trois ont été entraînés par Willie Mullins, avec 6-4 chances que Kilcruit soit apparemment la première corde devant Adamantly Chosen et Authorized Art.

Kilcruit a brièvement semblé prêt à en faire une course avec Gerri Colombe, qui voyageait fort, au début de la ligne droite, mais son effort s’est essoufflé et à la fin, il a été laissé à Adamantly Chosen de remporter la médaille d’argent – battu quatre et- un quart de longueur par le vainqueur décisif.

Avec le jockey stable Jack Kennedy en action à Leopardstown et Davy Russell récemment à la retraite, Jordan Gainford est venu pour le tour de prune à bord de Gerri Colombe et était ravi d’obtenir son premier succès irlandais de première année, après avoir été battu d’une courte tête sur Farouk D’alene en cette course l’année dernière.

Gainford, qui en octobre a dirigé Shark Hanlon’s Hewick vers la gloire dans le Grand National américain, a déclaré: “C’est incroyable et je veux d’abord remercier Gordon et Robcour (propriétaires). Dès le premier jour où je suis entré chez Gordon, il s’est occupé de moi et il avait la confiance pour m’héberger aujourd’hui.

“La défaite de l’année dernière était quelque chose que je ne voulais pas reproduire et un grand merci à Jack Kennedy aussi car il m’a parlé de lui et comment le monter.

“Ses sauts étaient brillants et pour lui, faire ce qu’il a fait aujourd’hui était très bien. Les plans seront laissés à Gordon, mais la seule chose qu’il aime, c’est le sol mou et il l’a eu aujourd’hui.”

L’assistant d’Elliott, Ian ‘Busty’ Amond, a déclaré: “C’est formidable pour Jordan et avec la retraite de Davy, cela ouvre des portes à ces gars. Ils doivent intervenir et le faire et il l’a fait, mais il avait aussi le cheval.

“Il adore ce terrain, Jordan a dit qu’il était incroyable de sauter et qu’il l’a bien fait. Il est décontracté mais continue de faire ce qu’il fait et il est maintenant à six sur six.

“C’est super pour Robcour qui a mis beaucoup d’argent dans le jeu donc c’est important d’avoir des jours comme ça.

“C’est un bon cheval pour l’avenir, il a maintenant sa victoire en première année et n’aurait pas la peine d’aller jusqu’à trois milles, mais nous verrons ce que Gordon en pensera.”