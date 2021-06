Faucons, Titans des deux côtés

Julio Jones se dirige vers la cour d’école de l’AFC, le septuple Pro Bowler élevant potentiellement les Titans du Tennessee au rang de principale menace des Chiefs de Kansas City pour la suprématie de la conférence.

Pendant ce temps, l’ancienne équipe de Jones, les Atlanta Falcons, a officiellement reconnu qu’elle entre effectivement en mode reconstruction après avoir accepté d’échanger sans doute le meilleur joueur de l’histoire de leur franchise – tout en devant se contenter d’une compensation modeste (au mieux) pour leurs problèmes.

Comme pour tout accord de cette ampleur, les retombées sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur le paysage de la NFL. Qui en profitera le plus ? Qui ne le fait pas ? Examinons les ramifications alors que Jones se déplace d’environ quatre heures sur la route d’Atlanta à Nashville :

GAGNANTS

Titans : Ils ont atteint les séries éliminatoires au cours de trois des quatre dernières saisons, ont remporté l’AFC Sud en 2020 et ont perdu environ deux quarts avant de remporter le championnat de l’AFC après la saison 2019. Maintenant, Jones, qui a récolté en moyenne près de 1 300 verges sur réception par saison au cours de ses 10 ans de carrière dans la NFL (malgré 25 matchs manqués), rejoint le mélange pour une franchise qui a eu quatre efforts de 1 300 verges sur réception au cours de ses 62 ans d’histoire. (Jones en a six d’ailleurs.) Dans ce qui semble être une fenêtre de choix pour le Super Bowl, les chances du Tennessee semblent maintenant considérablement améliorées, d’autant plus qu’il s’agit de suivre le rythme avec les Chiefs, qui ont remporté ce combat pour le titre de l’AFC 2019 à Kansas City. .

Kyle Pitts : Le choix n ° 4 du repêchage de cette année, la recrue des Falcons devrait maintenant avoir beaucoup plus d’impact sur le terrain en 2021, étant donné qu’il est susceptible de se tailler la part du lion des objectifs vacants de Jones. Le départ de Jones signifie également qu’Atlanta a désormais la possibilité de finaliser le contrat de Pitts et de signer les huit autres joueurs qu’il vient de recruter.

Derrick Henry et Ryan Tannehill : Henry, qui a remporté les deux dernières couronnes de la NFL, devrait avoir une meilleure chance d’en gagner une troisième en 2021, étant donné que les défenses devront réfléchir sérieusement à empiler la boîte pour l’arrêter au risque de laisser Jones dans une couverture d’homme à homme. Mais que Jones soit à une, deux ou trois équipes, Tannehill appréciera sûrement de lancer le meilleur récepteur avec lequel il a jamais joué … et peut-être d’obtenir lui-même un signe de tête au Pro Bowl en 2021 après avoir eu l’impression d’avoir été snobé l’année dernière.

NFC Sud : Tout comme les Falcons ont généralement sous-performé après leur effondrement du Super Bowl 51 – ne blâmez pas Jones, qui a réussi quatre attrapés pour 87 verges alors même que les Patriots ont tenté de l’éliminer – après la saison 2016, Atlanta était généralement un calendrier difficile. Même avec Jones absent pour blessures pendant sept matchs, les Falcons n’ont été dominés que par 18 points en 2020 malgré une fiche de 4-12 qui les a laissés dans le sous-sol de la division. Mais maintenant que le champion du Super Bowl Tampa Bay Buccaneers, les New Orleans Saints et les Carolina Panthers n’ont plus à concevoir des plans de match pour arrêter Jones, ils devraient avoir beaucoup moins de mal à faire face à un club qui fait également irruption dans un nouveau personnel d’entraîneurs et un front office .

Maillots Marcus Mariota : Si vous ne les avez pas encore donnés ou recyclés, fans de Titans, vous devriez probablement continuer à attendre. Bien qu’il ait fortement approuvé l’idée d’acquérir Jones, le Tennessee Pro Bowler AJ Brown a finalement admis qu’il n’abandonnerait pas le maillot n ° 11 au plus établi. Brown a suggéré que Jones pourrait revenir au n ° 8, qu’il portait en Alabama et qu’il pourrait enfiler à nouveau maintenant que la NFL a assoupli son système de numérotation des maillots. Mariota, le prédécesseur de Tannehill au poste de quart-arrière, a porté le numéro 8 pendant cinq saisons avant de signer avec les Raiders en 2020. James Smith l’a maintenant, mais le parieur pourrait sûrement être persuadé de le remettre à son nouveau coéquipier.

Hayden Hurst : Il a été supplanté par Pitts en tant qu’ailier rapproché principal des Falcons, Atlanta ne laissant aucun doute après avoir décliné l’option de cinquième année de Hurst pour 2022. Mais le nouvel entraîneur Arthur Smith – par coïncidence, son poste précédent était coordinateur offensif des Titans – aime opérer avec deux extrémités serrées. , et l’absence de Jones signifie que Hurst devrait également obtenir plus de morsures à la pomme après une meilleure saison en carrière en 2020 (56 réceptions pour 571 verges et six touchés). Aucun joueur de la NFL n’aime l’incertitude, mais au moins Hurst devrait avoir une meilleure opportunité de négocier sur le terrain alors qu’il se dirige vers ce qui est maintenant une année de contrat.

Jon Robinson : À l’aube de sa sixième saison en tant que directeur général des Titans, il a fait un excellent travail en les réorganisant de caviste à centrale électrique – embauchant l’entraîneur Mike Vrabel, repêchant Henry et Brown et échangeant pour Tannehill parmi ses décisions notables. Mais Robinson a également eu quelques relents de personnel récents, n’ayant pas re-signé All-Pro RT Jack Conklin avant la saison 2020 et exacerbé cette décision en rédigeant Isaiah Wilson en remplacement … mais le premier tour en difficulté n’a pas même durer un an à Nashville avant d’être levé. Le Tennessee semblait être au milieu d’une autre intersaison de dégradation de la liste, Robinson se séparant de DE Jadeveon Clowney, WR Corey Davis, TE Jonnu Smith, CB Malcolm Butler, WR Adam Humphries et CB Adoree’ Jackson, entre autres.

Mais l’acquisition de Jones – tout en ne cédant qu’un deuxième (2022) et un quatrième tour (2023) pour le faire – rétablit instantanément la conviction que les Titans peuvent rivaliser avec n’importe qui. Robinson n’a pas encore terminé, étant donné qu’il doit adapter le salaire de base entièrement garanti de 15,3 millions de dollars de Jones pour 2021 sous le plafond salarial, même si le Tennessee ne dispose que de 3,4 millions de dollars, par Over The Cap. Détails, détails… et probablement quelques appels téléphoniques à Tannehill, Henry, S Kevin Byard et/ou LT Taylor Lewan, les joueurs les mieux payés de l’équipe, pour des questions sur les restructurations de contrat.

AJ Brown, recruteur : Le principal receveur des Titans à chacune de ses deux saisons dans la NFL, Brown n’a pas hésité ces dernières semaines à essayer publiquement d’influencer Jones sur les réseaux sociaux pour qu’il vienne à Nashville. « Allez, mon frère. Viens vibrer avec moi, mon frère », a déclaré Brown à Jones dans un message direct qu’il a partagé. « Tu sais que je suis bon pour ça. »

Brown a également dit à Jones qu’il pouvait « porter la charge » en tant que receveur n ° 1 du Tennessee, « Mais si vous êtes fatigué, vous savez certainement que je le porterai, mon frère. » Brown est revenu sur une offre initiale de ce maillot n ° 11, en partie parce qu’il s’est rendu compte que son repli – n ° 1 – avait été retiré en l’honneur du QB du Temple de la renommée Warren Moon, qui jouait lorsque la franchise était basée à Houston en tant que Oilers. Mais dans l’ensemble, il semble que Brown ait été assez convaincant – à tout le moins, Robinson a partagé ses sentiments.

Jones : Au cours de ses huit dernières saisons, il a participé deux fois aux séries éliminatoires, y compris cette défaite amère en prolongation contre la Nouvelle-Angleterre lors de la défaite du Super Bowl. Aujourd’hui âgé de 32 ans, Jones a déclaré dans sa récente interview controversée avec Shannon Sharpe de Fox Sports: « Je veux gagner. » Il a une grande chance de le faire maintenant.

PERDANTS

Jones : Sa moyenne en carrière de 95,5 verges par match n’est pas seulement un sommet dans l’histoire de la ligue, il a près de 10 verges d’avance sur le deuxième Calvin Johnson (86,1 verges par match), qui a été élu au Temple de la renommée du football professionnel au premier tour plus tôt cette année. . Mais ce chiffre est susceptible de chuter dans le Tennessee. Cette infraction a tourné autour d’Henry au cours des deux dernières années, le porteur de ballon All-Pro menant la NFL dans les deux reprises tout en profitant de plus de 700 touches. Jones a atteint en moyenne près de 162 cibles au cours des six années précédant sa campagne 2020 raccourcie par les blessures. Dans l’ensemble, il a atteint en moyenne 132 cibles par saison au cours de sa carrière, un chiffre qu’aucun joueur du Tennessee n’a dépassé depuis que TE Delanie Walker en avait 133 en 2015. Pourtant, si Jones veut vraiment gagner avant tout, cela ne le dérangera pas si ses chiffres en souffrent … trop.

AJ Brown, receveur : Il a en moyenne 95 cibles, 61 attrapés et 1 063 verges au cours de ses deux premières saisons dans la NFL après avoir été un choix de deuxième ronde d’Ole Miss. Brown a déjà reconnu que ses chiffres seraient probablement touchés, empêchant probablement un retour au Pro Bowl pendant quelques saisons. . Au moins, il semble être dans le bon espace de tête, plus concentré sur les victoires que sur les réceptions. (Bien que si le Tennessee se débat tôt, vous vous demandez si ce syndrome de diva qui semble affliger la plupart des large-outs va éclater pour Brown … ou Jones.)

Terry Fontenot et Arthur Smith : Les nouveaux directeur général et entraîneur-chef des Falcons, respectivement, connaissent un début un peu difficile tout en naviguant dans une situation peu enviable qu’ils n’ont pas créée. Fontenot a hérité d’un plafond salarial en lambeaux qui a largement nécessité l’échange tardif de Jones après le 1er juin, date qui a permis de reporter jusqu’en 2022 15,5 millions de dollars sur les 23,3 millions de dollars d’argent mort du séquestre plutôt que d’être entièrement absorbés cette année. Smith, quant à lui, doit recalibrer son approche offensive après avoir perdu son meilleur joueur. Malheureusement, les circonstances d’un échange qui ne fournit notamment que ce deuxième tour l’année prochaine en échange d’un probable Hall of Famer au premier tour n’offriront probablement pas une perspective proche du calibre de Jones … et une non susceptible de cimenter celle de Fontenot. ou le statut d’emploi de Smith à mesure qu’ils avancent.

Projets de loi, bruns, corbeaux : Ou nommez votre équipe AFC préférée dans l’espoir de vaincre les Chiefs, qui ont représenté la conférence lors des deux derniers Super Bowls. Buffalo, Cleveland et Baltimore étaient les autres demi-finalistes des séries éliminatoires de l’AFC lors de la saison 2020 mais, toutes choses étant égales par ailleurs, il y a de fortes chances qu’au moins l’un d’entre eux ne revienne pas à ce niveau en 2021 si les Titans sont à la hauteur de leurs attentes accrues.

Calvin Ridley : Le receveur des Falcons a connu une percée en 2020 (lorsque Jones a raté près de la moitié des matchs), menant Atlanta avec 90 attrapés pour 1 374 verges et neuf scores. Ridley semblait un candidat probable pour être un premier joueur de bowling professionnel en 2021 … mais maintenant il pourrait être le premier support de défense, plus susceptible de mettre la pression sur une recrue comme Pitts ou une option moins douée comme Hurst ou nouvellement signé RB Mike Davis.

Colts d’Indianapolis, Patriots de la Nouvelle-Angleterre, 49ers de San Francisco : N’importe lequel de ces clubs aurait pu bénéficier de manière significative de l’acquisition de Jones, qui aurait considérablement renforcé leurs aspirations à concourir en 2021 et au-delà. Tous les trois auraient pu accepter son contrat beaucoup plus facilement que le Tennessee et avaient certainement le capital de repêchage correspondant à l’offre gagnante des Titans. On dit que parfois le meilleur échange est celui qu’on ne fait pas… mais dans ce cas là ?

Matt Ryan : Vous devez vous sentir bien pour le quart-arrière des Falcons et MVP de la ligue 2016 alors qu’il entame sa 14e saison. Il semblait qu’il avait personnellement esquivé une balle professionnelle et aurait un jeu assez complet en année 1 sous Smith après que Fontenot ait choisi Pitts plutôt que l’héritier présomptif de Ryan avec le choix n ° 4. Mais maintenant, Ryan fait ses adieux à Jones, dont il a récemment dit : « Il a probablement eu un impact plus important sur ma carrière que n’importe quel autre joueur. »

Bien qu’il ait maintenant 36 ans, Ryan continue de jouer à un niveau élevé, menant la NFL pour les passes complétées (407) et les tentatives (626) la saison dernière tout en réussissant 4 581 verges et 26 touchés. Mais vous vous demandez s’il est maintenant dans une situation similaire à celle vécue récemment par Matthew Stafford ; jouer la corde avec son équipe de longue date jusqu’à ce que son contrat devienne plus négociable – ce qui, dans le cas de Ryan, n’est probablement pas avant juin prochain … au plus tôt.

Suivez Nate Davis de USA TODAY Sports sur Twitter @ByNateDavis.