Fauci, Walensky et Woodcock de la FDA témoignent devant le Sénat sur la pandémie de Covid

De hauts responsables américains de la santé devraient témoigner mardi devant la commission sénatoriale de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites lors d’une audience sur la pandémie de Covid-19 qui a infecté plus de 191 millions de personnes et tué près de 4,1 millions.

Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, qui est également directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, devrait s’entretenir avec le Dr Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention. Le Dr Janet Woodcock, commissaire par intérim de la Food and Drug Administration des États-Unis et Dawn O’Connell, secrétaire adjointe à la préparation et à la réponse au ministère américain de la Santé et des Services sociaux, devraient également prendre la parole.

