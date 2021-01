WASHINGTON (AP) – Le principal expert du gouvernement en matière de maladies infectieuses a déclaré vendredi qu’il espérait voir les enfants se faire vacciner à partir des prochains mois. C’est une étape nécessaire pour garantir une immunité généralisée contre le coronavirus.

« Espérons que lorsque nous arriverons à la fin du printemps et au début de l’été, nous aurons des enfants qui pourront être vaccinés », a déclaré le Dr Anthony Fauci lors du briefing de la Maison Blanche sur le coronavirus.

Les vaccins ne sont pas encore approuvés pour les enfants et Fauci espérait un moment où ils seront abondants. Même les adultes plus âgés ont de la difficulté à se faire vacciner en ce moment. Jeudi, seulement 1,3% environ des Américains avaient été complètement vaccinés avec les deux doses requises des vaccins actuellement disponibles.

Les enfants représentent environ un quart de la population, et pour que les États-Unis atteignent «l’immunité de troupeau», ou résistance généralisée, environ 70% à 85% de la population doivent être vaccinés.

«Les enfants ont tendance à ne pas tomber aussi gravement malades que les adultes, mais ils peuvent quand même tomber malades et certains sont décédés tragiquement», a déclaré le Dr Leana Wen, spécialiste de la santé publique et médecin des urgences, qui soutient l’objectif de Fauci. «Les enfants peuvent également être des vecteurs de transmission, et il est important de faire vacciner les enfants alors que nous nous efforçons d’immunité collective.

La Food and Drug Administration n’a pas encore approuvé les vaccins pour les enfants, en raison de l’insuffisance des données de test sur la sécurité et l’efficacité pour les jeunes. Mais Fauci a déclaré que les données étaient en cours de collecte, via un processus appelé «test de désescalade de l’âge».

Par exemple, le vaccin Pfizer-BioNTech a reçu une approbation d’urgence pour une utilisation chez les personnes de 16 ans et plus. La prochaine étape, a déclaré Fauci, consiste à tester des enfants jusqu’à 12 ans, et si cela réussit, elle est suivie d’une autre série de tests jusqu’à ces 9 ans.

Étant donné que les tests initiaux pour valider l’innocuité et l’efficacité des vaccins Pfizer et Moderna ont impliqué des dizaines de milliers de personnes, les tests liés à l’âge sur les enfants peuvent être effectués en utilisant des groupes plus petits.

L’histoire continue

« Vous ne voulez pas avoir à … passer par un essai d’efficacité, où vous impliquez des dizaines de milliers d’enfants », a déclaré Fauci. « Ce que vous pouvez faire, c’est dans un essai beaucoup plus petit, mesuré en centaines à quelques milliers … ce que nous appelons la sécurité et … l’immunogénicité. C’est un terme pour savoir si le vaccin déclenche avec succès une réponse du système immunitaire.

Après un démarrage extrêmement lent, les États-Unis administrent désormais environ 1 million de coups par jour aux adultes, bien que ce rythme soit toujours considéré comme insuffisant. Le président Joe Biden a parlé de 1,5 million de tirs par jour, si cela peut être fait. Son administration s’est fixé un objectif de 100 millions de tirs au cours de ses 100 premiers jours.

Deux autres vaccins de sociétés américaines approchent du stade où la FDA peut les évaluer pour approbation. Un de Johnson & Johnson ne nécessite qu’un seul coup.

Biden s’est également fixé comme objectif de rouvrir la plupart des écoles d’ici l’été et a demandé aux agences gouvernementales de travailler avec les communautés pour faire avancer ce projet.

Sa législation sur le plan de sauvetage américain au Congrès demande 50 milliards de dollars pour financer une expansion majeure des tests, ce qui est considéré comme nécessaire pour la réouverture en toute sécurité des écoles et des entreprises. En effet, des tests robustes peuvent détecter les épidémies précoces avant qu’elles ne se propagent dans une communauté et déclenchent des arrêts. Les tests aux États-Unis ont eu un début chaotique, et les experts disent que dans de nombreuses régions du pays, ils sont encore inférieurs à la moyenne.