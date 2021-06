Fauci tirera profit de Covid avec un livre sur la « VÉRITÉ » et un doc soutenu par Disney malgré les critiques claquant sa « volte-face »

ANTHONY Fauci publie un livre détaillant la « vérité » et le « service » de la lutte contre le coronavirus au cours de l’année écoulée – et est même prêt à tirer un documentaire de ses efforts.

Inscrit à 18 $ sur Barnes & Noble, le roman de Fauci, intitulé Attendez-vous à l’inattendu: dix leçons sur la vérité, le service et la voie à suivre, discutera de ses décennies de service au sein du gouvernement fédéral et de la façon dont cela l’a façonné pour lutter contre la pandémie.

Le Dr Anthony Fauci sort un nouveau livre sur sa lutte contre le coronavirus Crédit : National Geographic

Il a également été annoncé que Fauci ferait l’objet d’un documentaire soutenu par Disney, selon le Washington Post, qui a obtenu des courriels envoyés par l’ancien directeur général de Disney, Bob Iger, disant qu’il était « extrêmement favorable » au projet.

Les réalisateurs de documentaires ont suivi le principal expert national en maladies infectieuses l’année dernière au plus fort de la pandémie alors que Fauci s’attaquait à la fois aux autorités fédérales et à la maladie. Le biopic devrait sortir cette année.

« Dans ses propres mots, le spécialiste des maladies infectieuses de renommée mondiale Anthony Fauci partage les leçons qui ont façonné sa philosophie de vie, offrant une vue intime de l’un des plus grands esprits médicaux du monde ainsi que des conseils universels pour vivre », lit-on dans le texte de présentation du livre. .

« Avant de devenir le visage du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche et le médecin le plus fiable des États-Unis, le Dr Anthony Fauci avait déjà consacré trois décennies au service public », a-t-il poursuivi.

Il est l’employé fédéral le mieux payé, gagnant environ 417 000 $ par rapport au président qui reçoit 400 000 $ Crédit : AFP

« Ceux qui cherchent à vivre une vie plus compatissante et déterminée trouveront leur inspiration dans sa perspective unique sur le leadership, s’attendant à l’inattendu et trouvant de la joie dans les moments difficiles. »

« Avec plus de trois décennies passées à combattre certaines des maladies les plus dangereuses qui frappent l’humanité – SIDA, Ebola, COVID-19 – le Dr Fauci a travaillé dans des conditions professionnelles décourageantes et a assumé une grande responsabilité », a-t-il conclu.

Le Dr Fauci, le principal expert en maladies infectieuses du pays, est l’employé fédéral américain le mieux payé.

« Sûr de toucher une corde sensible chez les lecteurs, les paroles de sagesse inspirantes de ce livre sont centrées sur des leçons de vie compilées à partir d’heures d’entretiens, offrant un chemin concret vers un avenir brillant et plein d’espoir », a conclu le texte de présentation.

Fauci a régulièrement été critiqué ces derniers mois pour avoir envoyé des messages mitigés concernant les protocoles de Covid-19 alors que le pays fait un pas en avant hésitant avec une augmentation des vaccinations et un faible nombre de cas quotidiens.

Il a récemment été critiqué pour avoir fait volte-face pour savoir si le virus provenait d’un laboratoire de Wuhan, ce qui a été considéré comme la réponse la plus probable à la suite d’un récent rapport montrant que trois scientifiques du laboratoire ont été hospitalisés des semaines avant le diagnostic du premier cas de coronavirus.

Des similitudes ont déjà été faites avec le livre du gouverneur de New York Andrew Cuomo, qui a été publié au plus fort de la pandémie et a été qualifié de « désastre des ventes » par The New Republic.

Le gouverneur de New York, dont le livre a conduit à la révélation d’un certain nombre de scandales dans son administration, a été payé 5,1 millions de dollars pour le livre qui s’est vendu à seulement 45 000 exemplaires.

« J’ai vraiment besoin que les personnes chargées de gérer cette pandémie arrêtent d’écrire des livres sur la façon dont elles gèrent cette pandémie pendant qu’elles le font encore », a écrit un utilisateur de Twitter.