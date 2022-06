Fauci teste positif pour COVID-19

15 juin 2022 – Anthony Fauci, MD, médecin-chef de la Maison Blanche, a été testé positif au COVID-19 mercredi.

Fauci, qui est également directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a été testé positif au COVID-19 lors d’un test rapide d’antigène, selon un communiqué du NIAID.

Fauci, qui est entièrement vacciné et a reçu sa deuxième dose de rappel, présente des symptômes légers et s’isolera à la maison. L’homme de 81 ans n’a pas récemment été en contact étroit avec le président Joe Biden ou d’autres hauts responsables du gouvernement, selon le communiqué.

“Dr. Fauci suivra les directives COVID-19 des Centers for Disease Control and Prevention et les conseils médicaux de son médecin et retournera au NIH lorsqu’il sera testé négatif”, selon le communiqué.