Fauci témoigne devant la US House sur le budget des NIH

Des responsables des National Institutes of Health témoignent devant le Congrès mardi sur le budget annuel de l’agence alors que le pays lutte contre la pandémie de Covid-19.

Les témoins incluent le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, qui dirige également l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses au sein des NIH, ainsi que des directeurs des plus grandes institutions médicales du pays.

Le directeur du NIH, le Dr Francis S.Collins, témoigne également devant le comité de la Chambre des crédits et le sous-comité du travail, de la santé et des services sociaux avec le Dr Diana W.Bianchi, directrice de l’Institut national de la santé infantile et du développement humain Eunice Kennedy Shriver. .

Parmi les autres témoins, citons le Dr Gary H. Gibbons, le directeur du National Heart, Lung, and Blood Institute, le Dr Norman E. Sharples, le directeur du National Cancer Institute, et le Dr Nora D. Volkow, le directeur du Institut national sur l’abus des drogues.

