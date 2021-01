Le Dr Anthony S. Fauci, le plus grand expert américain en maladies infectieuses, a déclaré samedi aux professionnels des arts du spectacle lors d’une conférence virtuelle qu’il pensait que les théâtres et autres lieux pourraient rouvrir «à l’automne 2021», selon le déploiement de la vaccination, et a suggéré que le public pourrait encore être obligé de porter des masques pendant un certain temps.

Lors de la conférence, tenue par le Association des professionnels des arts du spectacle, Le Dr Fauci a cherché à assurer aux gens de l’industrie que la fin de leur crise économique aiguë était en vue, tout en soulignant que l’échéancier dépendait du pays atteignant un niveau efficace d’immunité collective, qu’il a défini comme une vaccination de 70% à 85 pour cent de la population.

«Si tout va bien, cela se produira à l’automne 2021», a déclaré le Dr Fauci, «de sorte que lorsque nous arriverons du début à la mi-automne, les gens se sentiront en sécurité sur scène ainsi que personnes dans le public. »

La conférence de l’industrie, qui attire généralement des milliers de participants et propose des centaines de spectacles en direct, a été entièrement mise en ligne cette année en raison de la pandémie de coronavirus, soulignant l’impact sismique de l’épidémie sur les arts du spectacle. Selon les résultats d’un sondage publié cette semaine par Americans for the Arts, un groupe national de défense des droits, les pertes financières sur le terrain à l’échelle nationale sont estimées à 14,8 milliards de dollars, plus d’un tiers des organisations artistiques et culturelles à but non lucratif ont licencié ou licencié leur personnel et un dixième n’est pas confiant ils peuvent survivre à la pandémie.