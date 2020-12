LONDRES (AP) – Le plus grand expert américain en maladies infectieuses s’est excusé d’avoir suggéré aux autorités britanniques de précipiter l’autorisation d’un vaccin COVID-19, affirmant qu’il avait «une grande confiance» dans les régulateurs du pays.

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, avait suscité la controverse avec une interview précédente dans laquelle il déclarait que les régulateurs britanniques n’avaient pas agi «aussi soigneusement» que la Food and Drug Administration américaine.

Fauci a déclaré jeudi soir qu’il avait l’intention de dire que les autorités américaines faisaient les choses différemment de leurs homologues britanniques, pas mieux, mais ses commentaires n’étaient pas correctement formulés.

«J’ai une grande confiance à la fois dans la communauté scientifique et la communauté réglementaire au Royaume-Uni, et quiconque me connaît et connaît ma relation avec cela depuis des décennies, vous savez que c’est le cas», a déclaré Fauci à la BBC.

La Grande-Bretagne est devenue mercredi le premier pays occidental à autoriser l’utilisation généralisée d’un vaccin COVID-19 lorsque les régulateurs ont donné une approbation d’urgence à un produit fabriqué par le fabricant de médicaments américain Pfizer et la société allemande BioNTech. Les critiques ont suggéré que les régulateurs britanniques ont mis l’accent sur la rapidité plutôt que sur la rigueur lorsqu’ils ont examiné les données sur l’innocuité et l’efficacité du vaccin.

Fauci a rejeté cette idée.

La FDA doit agir plus lentement en raison du degré élevé de scepticisme concernant les vaccins aux États-Unis, a déclaré Fauci. Pour cette raison, les régulateurs américains examinent toutes les données brutes de Pfizer et BioNTech «d’une manière qui n’aurait pas pu être réalisée plus rapidement», a-t-il déclaré.

Il faudra au moins une autre semaine à la FDA pour terminer son examen, mais les États-Unis et la Grande-Bretagne finiront par se retrouver au même endroit, a déclaré Fauci.

«En fin de compte, ce sera sûr, ce sera efficace», dit-il. «Les gens au Royaume-Uni vont le recevoir, et ils vont très bien faire, et les gens aux États-Unis vont le recevoir, et nous allons très bien faire.»