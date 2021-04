Pressé lors d’une audience à la Chambre de fournir des objectifs clairs pour restaurer les libertés individuelles ou de répondre aux échecs apparents des verrouillages de Covid-19, le Dr Anthony Fauci a eu du mal au point que les démocrates ont coupé les questions du GOP.

Interrogé à plusieurs reprises par le représentant Jim Jordan (R-Ohio) pour fournir un taux d’infection ou un calendrier pour assouplir les restrictions de Covid-19, Fauci, conseiller médical en chef du président Joe Biden, a déclaré que les cas restaient inacceptablement élevés mais diminueraient progressivement à mesure que de plus en plus de personnes le seraient. vacciné.

Toujours pressé pour une mesure objective, Jordan a demandé, «Quel nombre récupérons-nous nos libertés? Dites-moi le numéro. Le président du comité, Jim Clyburn (D-Caroline du Sud), a rappelé à Jordan que son temps était écoulé et est intervenu, en disant: «Lorsque 90% des membres du Congrès se font vacciner,» une fouille apparente chez des collègues qui ont été lents à obtenir leurs jabs Covid-19.

« M. Président, je ne veux pas que vous répondiez à ma question » Dit Jordan. «Le peuple américain veut que le Dr Fauci réponde à la question.»

La représentante Maxine Waters (D-Californie) a ensuite réprimandé Jordan, disant: «Vous devez respecter la chaise et fermer la bouche.» Clyburn a ajouté: « Nous allons nous en occuper, et je pense que M. Jordan me connaît très bien. Et il sait très bien que nous allons gérer cela.

L’échange a été l’un des nombreux moments passionnés entre Jordan et Fauci, qui a fait volte-face sur les conseils de Covid-19 et a admis l’automne dernier avoir induit les gens en erreur sur les objectifs de vaccination pour manipuler l’opinion publique. Dans une autre série de questions, Jordan a tenté de faire en sorte que Fauci réponde aux raisons pour lesquelles les États qui ont suivi son verrouillage de Covid-19 avaient les huit taux les plus élevés de nouvelles infections au cours de la semaine dernière, tandis que le Texas, que le médecin a critiqué pour avoir mis fin à ses restrictions en matière de pandémie le mois dernier. , avait l’un des taux les plus bas.





« Vous nous avez donné votre estimation du Texas, » Dit Jordan. «Vous avez dit lorsque le Texas a mis fin à son mandat que cela était« inexplicable »et entraînerait une augmentation du nombre de cas. Le Texas est près du bas des 50 États, mais tous les États du haut sont des États de verrouillage. Cette supposition ne semblait pas trop bonne. «

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer l’écart, Fauci a répondu: «Il y a une différence entre le verrouillage et les personnes qui obéissent au verrouillage. Vous savez, vous pourriez avoir une situation où ils disent: «Nous allons verrouiller», et pourtant vous avez des gens qui font exactement ce qu’ils veulent faire. »

Lorsqu’on lui a demandé si c’était son explication pour les huit principaux États, Fauci a déclaré que la Jordanie parlait trop vite pour qu’il entende ce que le membre du Congrès disait. Jordan a ensuite attiré l’attention de Fauci sur son graphique sur les taux d’infection, mais Fauci a déclaré qu’il était trop loin pour qu’il puisse le voir.

Jordan a ensuite noté des exemples de taux de cas variables et a de nouveau demandé à Fauci d’expliquer, à quel point Clyburn a déclaré que son temps était écoulé. Jordan a déclaré qu’il était typique de permettre à un témoin de répondre à la dernière question avant de passer à autre chose, mais Clyburn a ensuite répondu pour Fauci, suggérant que le point précédent du médecin sur le non-respect des ordres par les citoyens suffisait.

À un autre moment de l’audience, Fauci a accusé Jordan de «Déclamant» et faire le problème « personnel. » Jordan, qui a fait valoir que les droits constitutionnels des Américains avaient été « Piétiné » au cours de la dernière année, il a dit qu’il ne faisait que poser les questions auxquelles ses électeurs veulent des réponses.

«Vous êtes le fonctionnaire le mieux payé du gouvernement américain», Dit Jordan. «Vous nous avez donné vos conseils sur le baseball, sur les applications de rencontres, sur les bateaux de croisière. Vous nous avez dit zéro masque, un masque, deux masques, revenons maintenant à un masque. Je vous demande juste, quand cela va-t-il se terminer? «





