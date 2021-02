Fauci s’attend à ce que les Américains aient encore besoin de porter des masques faciaux en 2022.

Sur cette dernière question, le Dr Fauci a déclaré sur «Fox News Sunday» qu’il espérait que les élèves du secondaire, dont beaucoup moins sont retournés en classe par rapport aux enfants plus jeunes, seraient admissibles à la vaccination à l’automne.

Le Dr Fauci est apparu dans une série de programmes d’information télévisés dimanche matin, où il a été interrogé sur les dangers des variantes du coronavirus, le calendrier du déploiement du vaccin dans le pays et le moment où la vaccination permettrait à plus d’étudiants de retourner à l’école.

Le Dr Anthony S.Fauci, conseiller médical en chef du président Biden pour Covid-19, a déclaré dimanche que les Américains porteraient peut-être encore des masques devant chez eux dans un an, alors même qu’il prévoyait que le pays reviendrait à « un degré significatif de normalité. »À l’automne.

Il a également abordé le sujet de la variante mutée du coronavirus identifiée en Afrique du Sud. Dans les essais cliniques impliquant le vaccin AstraZeneca-Oxford dans ce pays, les patients qui ont été inoculés n’étaient pas protégés d’une maladie légère ou modérée causée par le variant, connu sous le nom de B. 1.351. Le Dr Fauci a déclaré dans «Fox News Sunday» que même s’il est encore rare aux États-Unis, «s’il devient plus dominant, nous pourrions avoir besoin d’une version du vaccin qui soit efficace spécifiquement contre» cela.

Sur la question très controversée de savoir si les gens devraient attendre plus longtemps que les trois ou quatre semaines recommandées pour obtenir un vaccin de rappel, ou même sauter la deuxième dose, le Dr Fauci a déclaré sur «Meet the Press» de NBC News qu’il était prudent pour les gens de respecter le calendrier prescrit.

«C’est pourquoi nous poussons sur ces études, pour les faire vacciner», a-t-il déclaré à propos des adolescents, qui font actuellement l’objet d’essais cliniques par Pfizer et Moderna. «Cela se produira probablement à l’automne; Je ne peux pas dire que ce sera le premier jour où l’école commencera à l’automne.

Alors que les États-Unis devraient dépasser 500 000 décès dus à Covid-19 dans les prochains jours, le Dr Fauci a déclaré à Chuck Todd sur «Meet the Press» que «nous n’avons rien vu de près depuis plus de 100 ans», depuis la pandémie de grippe de 1918, ajoutant: «Les gens en parleront dans des décennies, des décennies et des décennies.»