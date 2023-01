Fauci répond à une potentielle fuite de données Twitter par Musk

L’ancien conseiller médical de la Maison Blanche dit qu’il n’est pas inquiet si des “dossiers” le concernant sont publiés

L’ancien conseiller médical en chef de la Maison Blanche, Anthony Fauci, a rejeté les critiques du propriétaire de Twitter, Elon Musk, comme des théories de désinformation et de complot. Ses remarques sont intervenues après que Musk a laissé entendre que des documents liés à Fauci pourraient bientôt être publiés.

Le 1er janvier, Musk a répondu à un tweet qui disait “En attendant… les fichiers Fauci” en répondant “plus tard cette semaine.« Le mois dernier, le milliardaire a tweeté “mes pronoms sont Prosecute/Fauci.”

« Je n’ai aucune idée de ce dont il parle. Je veux dire, il y a beaucoup de désinformation, de théories du complot et de désinformation en cours », Fauci a déclaré vendredi lors de son apparition sur le podcast “The Takeout” de CBS News. Il a ajouté qu’il n’était pas “concerné” sur les tweets de Musk.

Interrogé sur le tweet “poursuivre”, Fauci a réitéré qu’il n’avait pas “avoir un indice” ce que Musk voulait dire. “Je n’ai rien à lui dire. Je ne comprends pas ce qu’il fait. C’est juste dommage », il ajouta.

Musk, qui a acheté Twitter l’année dernière et a promis plus de transparence, a publié une série de documents internes qui mettent en lumière la façon dont l’entreprise a travaillé avec les forces de l’ordre et les agents politiques afin de supprimer les récits considérés comme de la désinformation.

Fauci, qui a démissionné de la tête de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) le 31 décembre, avait été le visage public de la réponse de la Maison Blanche à la pandémie de Covid-19.

Les républicains ont promis d’enquêter sur Fauci pour “inutilement” recommandations strictes de verrouillage et soupçons qu’il a menti sur les origines de Covid. Fauci a également été critiqué pour une subvention de recherche que le National Institute of Health (NIH) des États-Unis avait accordée à un laboratoire de virologie à Wuhan, la ville chinoise où Covid a été détecté pour la première fois.

Fauci a défendu la subvention sur CBS News, déclarant « La recherche collaborative… a été quelque chose d’extrêmement bénéfique pour la société en général.

« Une très petite subvention d’environ 120 000 dollars par an a été accordée aux Chinois, ce qui a, en fait, abouti à des recherches qui ont pu prouver définitivement que le SARS-CoV-1 original est passé d’une chauve-souris à une civette. à un humain », Fauci a déclaré, faisant référence à une épidémie au début des années 2000.