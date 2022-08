Fauci quitte ses fonctions de conseiller médical en chef en décembre

Le Dr Anthony Fauci, le plus grand expert en maladies infectieuses du pays qui est devenu un nom familier – et l’objet d’attaques partisanes – pendant la pandémie de COVID-19, a annoncé lundi qu’il quitterait le gouvernement fédéral en décembre après plus de cinq décennies de service.

Fauci, qui est le conseiller médical en chef du président Joe Biden, a été directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses et chef du laboratoire d’immunorégulation du NIAID.

Il était un chef de file dans la réponse fédérale au VIH / sida et à d’autres maladies infectieuses avant même que le coronavirus ne frappe.

“Je quitterai ces postes en décembre de cette année pour poursuivre le prochain chapitre de ma carrière”, a déclaré Fauci dans un communiqué, qualifiant ces rôles de “l’honneur d’une vie”.

Biden a fait l’éloge de Fauci dans un communiqué, en disant: “Que vous l’ayez rencontré personnellement ou non, il a touché la vie de tous les Américains avec son travail. Je lui adresse mes plus sincères remerciements pour son service public.

Les États-Unis d’Amérique sont plus forts, plus résilients et en meilleure santé grâce à lui.