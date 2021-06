Le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef du président, a rejeté la controverse entourant de nombreux courriels passés publiés comme un non-sens « anti-science » de la part de « l’extrême droite ».

Fauci s’est retrouvé face à de nouvelles vagues de critiques depuis que des milliers de ses e-mails ont été publiés via des demandes de Freedom of Information Act via Buzzfeed et The Washington Post.

Les critiques ont chronométré ce que Fauci a dit dans certains des courriels pendant la pandémie à ce qu’il disait publiquement et ont accusé l’expert en maladies infectieuses d’hypocrisie sur des questions telles que le masquage et les théories sur l’origine de Covid-19.





Aussi sur rt.com

« Révisionnisme soigné » : Fauci a de nouveau qualifié d’hypocrite après avoir affirmé qu’il était toujours « ouvert » à la théorie des fuites de laboratoire de Covid-19







Dans une interview au New York Times publiée lundi, Fauci a rejeté son « extrème droite » critiques comme étant « à motivation politique » et poussant des « non-sens » pour le discréditer.

« C’est clair. C’est anti-science, et c’est anti-moi », a déclaré Fauci.

Il a ajouté que chaque pièce de correspondance est « parfaitement normal, parfaitement innocent et complètement irréprochable. »

Fauci a longtemps été accusé d’avoir fait volte-face sur des orientations clés pendant de courtes périodes pendant la pandémie, ce qu’il a nié, expliquant que son opinion a changé au fur et à mesure que le « la science » a, un argument qu’il a doublé sur sa défense la plus récente.

« Donc, les gens qui donnent les ad hominems disent : « Fauci nous a induits en erreur » » il a dit. « ‘D’abord, il a dit pas de masques, puis il a dit des masques.’ Eh bien, permettez-moi de vous donner un éclair. C’est ainsi que la science fonctionne. Vous travaillez avec les données que vous avez à l’époque. Il est essentiel en tant que scientifique que vous fassiez évoluer votre opinion et vos recommandations en fonction des données au fur et à mesure qu’elles évoluent. «

Le Dr Fauci affirme dans un podcast qu’il n’a pas fait volte-face sur les masques, etc. c’est juste que de nouvelles données ont émergé pendant la pandémie qui ont prouvé leur utilité contre Covid pic.twitter.com/4ZJatMoV6d – Tom Elliott (@tomselliott) 21 juin 2021

Fauci a expliqué que parce que la science est un « processus d’autocorrection » qui change constamment comme l’ont fait ses recommandations, les gens qui le critiquent critiquent en fait la science elle-même.

« C’est la raison pour laquelle je dis que les gens qui me critiquent à ce sujet critiquent en fait la science », il a dit. « Ce n’était pas un changement parce que j’avais envie de faire volte-face. C’était un changement parce que les preuves ont changé. Les données ont changé.

Fauci a qualifié sa controverse et ses critiques autour de ses e-mails de « anti-science » dans le passé, mais ses détracteurs continuent d’appeler le conseiller médical à se retirer de ses fonctions à la Maison Blanche.

Fauci n’agit même plus en tant que scientifique. C’est un militant du parti démocrate en blouse blanche. – Tom Cotton (@TomCottonAR) 21 juin 2021

Fauci devrait être en prison. – Représentant Mike Loychik (@MikeLoychik) 21 juin 2021

Fauci a également affirmé dans son interview qu’il avait reçu des menaces de mort et que sa famille avait reçu « notes obscènes » puisque le médecin est devenu l’une des figures de proue de la gestion par le gouvernement de la pandémie.

«Je veux dire, plus ils deviennent extrêmes, plus c’est évident à quel point c’est politique. « Fauci est comme Hitler. Fauci a du sang sur les mains. Vous plaisantez j’espère? » a-t-il dit, ajoutant que les attaques le choquaient car c’est un homme qui s’est consacré à « sauver des millions de vies ».

« Ce que je fais, c’est que je suis un responsable de la santé publique et un scientifique qui a consacré toute ma carrière médicale de 50 ans, dont 40 dans le domaine de la santé publique, à sauver des vies – et, en fait, à sauver des millions de vies. » il a dit.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !