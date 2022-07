Fauci prévoit de prendre sa retraite d’ici la fin du mandat actuel de Biden

WASHINGTON (AP) – Le Dr Anthony Fauci, le plus grand expert du gouvernement en matière de maladies infectieuses, a déclaré lundi qu’il prévoyait de prendre sa retraite d’ici la fin du mandat du président Joe Biden en janvier 2025.

Fauci, 81 ans, a été nommé directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses en 1984 et a dirigé des recherches sur le VIH/sida, les infections respiratoires, Ebola, Zika et le coronavirus. Il a conseillé sept présidents et est le conseiller médical en chef de Biden.

Dans une interview avec Politico, Fauci a déclaré qu’il espérait “laisser derrière lui une institution où j’ai choisi les meilleures personnes du pays, sinon du monde, qui poursuivront ma vision”.

Interrogé lundi sur CNN quand il prévoyait de prendre sa retraite, Fauci a déclaré qu’il n’avait pas de date de retraite précise en tête et qu’il n’avait pas entamé le processus. Il a déclaré qu’il prévoyait de quitter le gouvernement avant la fin du mandat actuel de Biden, qui se termine en janvier 2025.

« Lorsque nous arriverons à la fin du premier mandat de Biden, je prendrai très probablement ma retraite », a déclaré Fauci. Il a ajouté: “il est extrêmement improbable – en fait, c’est sûr – que je ne sois pas ici au-delà de janvier 2025.”

Fauci, longtemps une figure éminente de la réponse du gouvernement aux maladies infectieuses, a été encore plus sous les projecteurs au plus fort de la pandémie de coronavirus sous le président de l’époque, Donald Trump. Alors que la réponse à la pandémie devenait politisée, Trump suggérant que la pandémie «disparaîtrait», promouvant des méthodes de traitement non éprouvées et diffamant les scientifiques qui l’ont contré, Fauci a dû obtenir une protection de sécurité lorsque lui et sa famille ont reçu des menaces de mort et du harcèlement.

Fauci a témoigné à plusieurs reprises au Congrès au sujet du virus, et lui et certains républicains, dont le sénateur Rand Paul du Kentucky, se sont livrés à des échanges houleux sur les origines du virus.

Fauci a déclaré lundi que sa décision de finalement quitter son rôle n’était pas liée à la politique.

“Cela n’a rien à voir avec les pressions, rien à voir avec toutes les autres bêtises dont vous entendez parler, toutes les barbes, les frondes et les flèches. Cela n’a aucune influence sur moi », a-t-il déclaré.

