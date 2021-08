Fauci prévient qu’une variante de Covid plus grave pourrait émerger alors que les cas américains approchent les 100 000

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, écoute lors d’une audience du comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites à l’immeuble de bureaux du Sénat Dirksen à Washington, DC, États-Unis, le 20 juillet 2021.

Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a averti qu’une variante de Covid plus grave pourrait émerger alors que la moyenne quotidienne des nouveaux cas aux États-Unis approche désormais les 100 000 par jour, dépassant le niveau de transmission l’été dernier avant que les vaccins ne soient disponibles.

Fauci, dans une interview avec McClatchy, a déclaré que les États-Unis pourraient être « en difficulté » si une nouvelle variante dépassait delta, qui a déjà une charge virale 1 000 fois supérieure à celle de la souche Covid d’origine.

Delta a bouleversé la réponse américaine à la pandémie, car elle s’est avérée capable d’infecter même les personnes vaccinées. Moderna a averti jeudi que les infections révolutionnaires deviendraient plus courantes à mesure que la variante delta continuerait de se propager.

Cependant, les vaccins offrent toujours une protection solide contre les maladies graves et la mort et l’écrasante majorité des nouvelles infections concernent des personnes non vaccinées. Moderna, par exemple, a déclaré jeudi que le rappel de son développement produisait une réponse immunitaire robuste contre delta.

Fauci a averti dans l’interview de mercredi que les États-Unis sont « très chanceux » d’avoir des vaccins qui ont résisté aux variantes, suggérant que cela pourrait ne pas être le cas si des souches encore plus graves émergent.

« Si un autre se présente qui a une capacité de transmission tout aussi élevée mais est également beaucoup plus grave, alors nous pourrions vraiment avoir des ennuis », a déclaré Fauci à McClatchy dans l’interview, publiée mercredi soir. « Les personnes qui ne se font pas vacciner pensent à tort que cela ne concerne qu’elles. Mais ce n’est pas le cas. Cela concerne tout le monde aussi. »

Les États-Unis signalent une moyenne sur sept jours de près de 94 000 nouveaux cas au 4 août, en hausse de 48% par rapport à il y a une semaine, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Dans une mesure distincte de la moyenne, les États-Unis ont en fait dépassé 100 000 nouveaux cas quotidiens lundi et mardi.

Fauci a prédit que le nombre total de nouveaux cas pourrait éventuellement atteindre « entre 100 000 et 200 000 cas » par jour à mesure que la variante delta se propage.

La récente vague de Covid a le plus gravement touché les personnes non vaccinées, et Fauci a déclaré qu’il restait environ 93 millions de personnes éligibles et non vaccinées dans tout le pays.

Dans une série d’entretiens menés par CNBC en juillet, plusieurs responsables de la santé ont fait écho aux inquiétudes de Fauci concernant l’émergence d’une nouvelle variante. Le Dr Stephen Morse, professeur d’épidémiologie au Columbia University Irving Medical Center, a déclaré dans un e-mail que « le cycle de nouvelles variantes continue de se répéter tant que le virus infecte les gens et circule dans la population, permettant au virus d’évoluer ». . »

« Je serais très surpris si Delta était le dernier de la ligne », a déclaré Morse.

Et le Dr Barbara Taylor, doyenne et professeure de maladies infectieuses à l’UT Health San Antonio, a ajouté que les futures variantes « qui augmentent la transmission auront l’avantage » d’aller de l’avant.

« Tant que nous aurons une propagation active de la maladie partout dans le monde, nous continuerons à voir de nouvelles variantes parce que nous donnons au virus des opportunités d’évoluer », a déclaré Taylor dans un e-mail.