Fauci prévient que la variante contagieuse pourrait devenir DOMINANTE aux États-Unis et dit « nous ne pouvons pas laisser cela se produire »

DR ANTHONY Fauci a tiré la sonnette d’alarme au sujet de la puissante souche indienne Covid-19 qui était déjà arrivée aux États-Unis et a averti que si les Américains reportaient les vaccinations, cela pourrait être en passe de dévaster.

Mardi, le conseiller médical en chef de la Maison Blanche a fait part de ses inquiétudes concernant la variante Delta de l’Inde, B1.717.2, et comment elle pourrait bientôt usurper l’autre variante britannique hautement transmissible connue sous le nom de B1.1.7, ou Alpha, à un rythme rapide.

Le Dr Anthony Fauci a averti que la variante Delta de Covid-19, qui a été découverte pour la première fois en Inde, représente 6% de tous les cas aux États-Unis et pourrait se développer Crédit : AP

Les vaccins AstraZeneca et Pfizer sont efficaces pour éviter de contracter la variante Delta s’ils sont pris sous forme posologique complète Crédit : Getty Images – Getty

« Cette variante, la variante Delta, représente actuellement plus de 6% des cas de séquence aux États-Unis », a déclaré Fauci lors d’un briefing du groupe de travail COVID-19 de la Maison Blanche, selon une transcription publiée.

Il a ensuite précisé que la situation de la variante Delta qui gagne du terrain aux États-Unis est presque une répétition de la variante du virus qui s’est emparée du Royaume-Uni.

« C’est une situation comme en Angleterre où ils avaient une dominante B.1.1.7, puis le 617 a pris le relais », a-t-il déclaré.

« Nous ne pouvons pas laisser cela se produire aux États-Unis… »

La variante Delta de l’Inde se répand aux États-Unis et les populations plus jeunes sont particulièrement sensibles Crédit : AP

La variante India Delta se propage à un rythme si rapide qu’elle est à égalité pour remplacer la variante UK Alpha Crédit : AFP

Fauci a ensuite plaidé pour que les Américains aident à éviter une catastrophe potentielle en recevant un jab.

« Et pour ceux qui n’ont pas encore été vaccinés, veuillez vous faire vacciner », a-t-il plaidé. « C’est le mois national de l’action.

« Nous voulons atteindre et dépasser l’objectif de 70 % de la population adulte recevant au moins une dose d’ici le 4 juillet. »

Jusqu’à présent, on estime que 164 828 274 ou 61% des adultes américains de plus de 18 ans ont reçu au moins une dose de vaccin COVID-19, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Le Dr Anthony Fauci préconise que les adultes américains se fassent vacciner avec les deux doses pour empêcher la propagation de la variante Delta Crédit : WH.GOV

Fauci est également troublant par la capacité de la variante Delta à infecter des populations plus jeunes, suggérant qu’elles sont particulièrement vulnérables.

« … la transmission culmine dans le groupe plus jeune des 12-20 ans, principalement ce groupe qui nous préoccupe ici de nous assurer qu’ils se fassent vacciner », a déclaré Fauci.

Les commentaires de Fauci sont intervenus un jour après que Sharon Peacock, professeur de santé publique et de microbiologie à l’Université de Cambridge, a déclaré au Wall Street Journal que la variante Delta allait devenir mondiale.

« Compte tenu de ce niveau de transmissibilité, je m’attendrais à ce qu’il se propage dans le monde entier », a-t-elle déclaré.

« Nous assistons à un changement majeur dans la cause de l’infection au Royaume-Uni, et ce changement s’est produit relativement rapidement sur une période de quelques semaines, et il ne semble pas que cela va vraiment s’arrêter », Dr Peacock mentionné.

Les divers vaccins offerts aux États-Unis et ailleurs semblent protéger les individus contre l’exposition à la variante Delta.

Mais les premières données montrent que les injections deviennent moins efficaces avec une seule dose au lieu de deux, selon Reuters.

Une analyse menée par Public Health England a montré que les vaccins AstraZeneca et Pfizer n’atteignaient que 33% d’efficacité contre la variante Delta après une dose.

Il y a une baisse substantielle lorsque la même recherche a révélé qu’ils étaient efficaces à environ 50% contre la variante Alpha.

Mais lorsque deux doses ont été obtenues, le vaccin Pfizer a bondi à 88 pour cent d’efficacité et celui d’AstraZeneca était d’environ 60 pour cent.