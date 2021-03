Fauci présente son modèle de virus personnel au Smithsonian

Mangez ceci, pas cela!

Le Dr Fauci dit de ne pas y aller même si vous le pouvez

« Amen. » C’est ce que le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef du président et directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré lorsque le Dr Rochelle Walensky, chef du CDC, a exprimé son inquiétude concernant les cas et les décès de COVID-19. «Je veux vraiment garder un œil sur le fait que nos cas augmentent légèrement en ce moment», a-t-elle déclaré. «Avec 70 000 cas par jour,« nous ne sommes pas dans ce «bon» endroit pour le moment. Je pense que nous devons tous garder un œil sur le fait que nous ne sommes pas encore sortis du bois ici. Dans cet esprit, voici où le Dr Fauci dit que vous ne devriez pas aller. Continuez à lire et pour assurer votre santé et celle des autres, ne manquez pas ces signes certains que vous avez déjà eu un coronavirus. 1 Le Dr Fauci déclare éviter les voyages «Le but n’est pas d’ouvrir les voyages, d’ouvrir les choses parce que nous intensifions la vaccination», déclare le Dr Walensky. Elle et Fauci ont tous deux dit d’éviter les voyages inutiles, bien que Fauci ait également déclaré à Kaiser Health News: «Cela dépend de votre situation personnelle. Si vous faites partie de la catégorie à risque le plus élevé, au mieux, ne voyagez nulle part. Ou si vous allez quelque part, que vous avez une voiture, que vous êtes seul dans votre voiture, que vous ne montez pas dans un métro bondé, que vous ne montez pas dans un bus bondé ou même que vous volez dans un avion. Si vous êtes un jeune de 25 ans qui ne souffre d’aucune affection sous-jacente, c’est bien différent. » Le Dr Fauci dit éviter les bars Pour citer Fauci: «Les bars sont vraiment problématiques. Je dois vous dire que si vous regardez certaines des épidémies que nous avons vues, c’est lorsque les gens vont dans des bars bondés. Tu sais, j’avais l’habitude d’aller dans un bar. J’aimais m’asseoir dans un bar et prendre un hamburger et une bière. Mais quand vous êtes dans un bar, les gens se penchent par-dessus votre épaule pour prendre un verre, les gens côte à côte aiment ça. C’est plutôt amusant parce que c’est social, mais ce n’est pas amusant quand ce virus est dans l’air. Je pense donc que s’il y a quelque chose que vous voulez réprimer, pour le moment, ce sont des bars », a-t-il déclaré à Kaiser Health News. Le Dr Fauci dit qu’il faut éviter les restaurants intérieurs Plus il y a de restaurants ouverts à l’intérieur, plus le risque de propagation du COVID-19 est grand, estime Fauci. «Lorsque vous avez des restaurants à l’intérieur dans une situation où vous avez un degré élevé d’infection dans la communauté, [and] vous ne portez pas de masque, c’est un problème », a déclaré Fauci. Il a dit que si vous devez dîner dans l’un, vérifiez que la ventilation est adéquate – comme des fenêtres ouvertes ou des filtres à air appropriés – et asseyez-vous à distance des autres. Le Dr Fauci dit éviter les gymnases et les entraînements de groupe «En fait, le CDC vient de sortir – si vous allez sur leur site Web – avec un chiffre qui est vraiment révélateur. Cela montre les probabilités de risque de différents types de situations qui vous donnent un risque plus élevé de transmissibilité », a déclaré Fauci, et l’un d’entre eux était les gymnases. En fait, un nouveau rapport du CDC a étudié la propagation du COVID dans les gymnases et a été témoin dans un établissement de Chicago: « La plupart des participants ne portaient pas de masque pendant les cours d’exercice; l’utilisation peu fréquente du masque lors de la participation à des cours d’exercice en salle a probablement contribué à la transmission. De plus, le potentiel pour les personnes infectées d’infecter d’autres personnes entre la date du test et la réception des résultats du test renforce la nécessité de la mise en quarantaine en attendant le résultat du test COVID-19 et d’éviter les rassemblements tout en étant infectieux sans le savoir. » 5 Le Dr Fauci dit qu’il faut éviter les rassemblements – à moins qu’il ne s’agisse d’une petite réunion au cours de laquelle chaque personne a été vaccinée Fauci, qui a reçu le vaccin Moderna, a déclaré qu’il autorisait les personnes vaccinées à entrer chez lui, mais rarement. « Si nous avons quelqu’un dans la maison qui ne serait pas un occupant de la maison, c’est quelqu’un dont nous savons qu’il a été vacciné ou qui se teste très, très fréquemment », a-t-il dit. « Nous sommes donc toujours très prudents. » «Je prends l’exemple d’une fille venant de l’extérieur de la ville qui est doublement vaccinée et d’un mari et d’une femme vaccinés, et peut-être d’un voisin d’à côté qui, vous savez, a été vacciné – de petits rassemblements dans la maison des gens. Je pense que vous pouvez clairement sentir que le risque relatif est si faible que vous n’auriez pas à porter de masque pour pouvoir organiser une bonne réunion sociale à la maison. Il a ajouté que le CDC ferait bientôt des recommandations officielles. CONNEXES: Le Dr Fauci vient de dire que nous reviendrions à la normale 6 Comment rester en sécurité pendant cette pandémie Suivez les principes fondamentaux de Fauci et aidez à mettre fin à cette pandémie, peu importe où vous vivez – portez un masque facial bien ajusté et à double épaisseur, ne voyagez pas, distance sociale, évitez les grandes foules, n’allez pas à l’intérieur avec des personnes avec lesquelles vous n’êtes pas à l’abri (en particulier dans les bars), pratiquez une bonne hygiène des mains, faites-vous vacciner quand il devient disponible pour vous, et pour protéger votre vie et celle des autres, ne visitez aucun de ces 35 endroits où vous êtes le plus susceptible d’attraper le COVID.