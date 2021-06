Fauci pousse la Chine à publier les dossiers de 9 personnes qui sont tombées malades avec Covid alors que le laboratoire d’origine revenait en arrière

DR. Anthony Fauci a maintenant exigé que la Chine publie les dossiers médicaux de neuf personnes qui sont tombées malades avec des symptômes de type Covid avant le début de la pandémie.

L’expert en maladies infectieuses assiégé, qui fait face à des appels croissants à la démission, a accru la pression sur Pékin pour qu’il remette des preuves qui pourraient fournir des indices sur l’origine du virus mortel.

Le Dr Anthony Fauci fait face à des appels croissants à la démission Crédit : Getty

Fauci a discrédité les allégations selon lesquelles le virus a fui d’un laboratoire à Wuhan mais a depuis changé d’avis Crédit : AP

Le revirement de Fauci survient alors que les preuves commencent à s’accumuler à l’appui de la théorie selon laquelle Covid-19 a été divulguée dans un laboratoire de Wuhan, avant de tuer plus de 3,6 millions de personnes dans le monde. Il a longtemps insisté sur le fait que le « débordement naturel » des animaux en était la cause.

Le Dr Peter Palese, microbiologiste à l’école de médecine Icahn du mont Sinaï à New York, a également appelé à une « enquête approfondie » sur la question malgré la rédaction d’une lettre discréditant la théorie des fuites de laboratoire en février dernier, rapporte le Daily Mail.

Selon Fauci, les dossiers médicaux des neuf premiers patients présumés de Covid pourraient aider à percer le mystère de l’endroit où le virus a commencé à se propager et où.

Six des neuf dossiers concernent un groupe de mineurs qui sont tombés malades avec des symptômes de type Covid après avoir travaillé dans une grotte de chauves-souris en 2012.

Les trois autres concernent trois employés de laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan – où certains prétendent que le virus a fuité – qui sont tombés malades en novembre 2019.

« Je voudrais voir les dossiers médicaux des trois personnes qui seraient tombées malades en 2019 », a déclaré Fauci. « Est-ce qu’ils sont vraiment tombés malades, et si oui, avec quoi sont-ils tombés malades ?

« « La même chose avec les mineurs qui sont tombés malades il y a des années… Que disent les dossiers médicaux de ces personnes ? » Il a demandé.

« Il est tout à fait concevable que les origines de Sars-Cov-2 se trouvent dans cette grotte et qu’elles aient commencé à se propager naturellement ou soient passées par le laboratoire. »

Le Dr Peter Palese, microbiologiste à l’école de médecine Icahn du mont Sinaï à New York, souhaite que la question soit examinée malgré ses démentis passés. Crédit : Getty

Six des neuf dossiers concernent un groupe de mineurs qui sont tombés malades avec des symptômes de type Covid après avoir travaillé dans une grotte de chauves-souris en 2019 Crédit : Rex

La Chine dit que la théorie des fuites de laboratoire est un complot – et rien de plus Crédit : AP

Fauci est actuellement sous le feu des critiques après la publication d’e-mails montrant ses communications avec le Dr Peter Daszak, le chef d’une organisation à but non lucratif qui a acheminé 600 000 $ de fonds des contribuables américains vers le laboratoire de Wuhan.

Plus tôt dans la pandémie, il a remercié Fauci d’avoir aidé à dissiper la théorie des fuites de laboratoire et de « s’être publiquement levé et déclaré que les preuves scientifiques soutiennent une origine naturelle pour COVID-19 d’un débordement de chauve-souris à l’homme ».

Fauci a rejeté les informations « non-sensées » concernant l’e-mail de Daszak.

«Cet e-mail – vous pouvez le mal interpréter comme vous le voulez – cet e-mail m’a été envoyé par une personne qui me disait merci pour tout ce qu’il pensait avoir dit, et j’ai dit que je pense que l’origine la plus probable est un saut d’espèce.

« Je pense toujours que c’est en même temps que je garde l’esprit ouvert qu’il pourrait s’agir d’une fuite de laboratoire. »

Le Dr Peter Palese, qui a demandé une enquête sur la question, est un autre éminent négateur des fuites de laboratoire qui change apparemment de ton.

Il a signé une lettre en février de l’année dernière – avec 26 autres, organisée par Daszak – discréditant la théorie et insistant sur le fait que le virus ne pouvait être que d’origine naturelle.

Insister sur le contraire, a-t-il dit, créerait « de la peur, des rumeurs et des préjugés ».

Fauci est actuellement sous le feu des critiques après la publication d’e-mails montrant ses communications avec le Dr Peter Daszak Crédit : AFP

L’Institut de virologie de Wuhan est vu ci-dessus Crédit : AFP

Près de 16 mois plus tard, ce n’est que maintenant que la théorie selon laquelle le virus aurait fui du laboratoire est sérieusement examinée.

La semaine dernière, Biden a ordonné aux services secrets américains de déterminer si le virus était ou non d’origine humaine ou artificielle.

La Chine s’est immédiatement opposée aux suggestions, discréditant de telles affirmations comme n’étant rien de plus qu’un « complot ».

« Je pense qu’une enquête approfondie sur l’origine du virus Covid-19 est nécessaire », a-t-il déclaré à Mail Online.

« Beaucoup d’informations inquiétantes ont fait surface depuis la lettre du Lancet que j’ai signée, donc je veux voir des réponses couvrant toutes les questions. »

En ce qui concerne Fauci, Biden a apporté son soutien au meilleur expert du pays en matière de maladies infectieuses, insistant: « Je suis très confiant dans le Dr Fauci. »

Biden a apporté son soutien au meilleur expert du pays en matière de maladies infectieuses, insistant: « Je suis très confiant dans le Dr Fauci » Crédit : La Méga Agence

Cependant, de l’autre côté de l’allée politique, les législateurs et les commentateurs appellent à la démission de Fauci – et certains même à son emprisonnement.

L’ancien secrétaire d’État de Trump, Mike Pompeo, fait partie de ceux qui s’en prennent à Fauci pour avoir débité les mêmes excuses et théories de « propos fous » que la Chine sur les origines du virus.

« Entendre Fauci… parler de l’intérêt des Chinois pour que nous découvrions ce qui s’est passé est juste un discours insensé. Les Chinois ont un intérêt profond à le couvrir. Ils l’ont fait de manière très efficace », a-t-il déclaré à Fox.

La marque de feu conservatrice Candace Owens, quant à elle, a demandé que Fauci soit « jugé et mis en prison fédérale ».

« Limoger Fauci ne va pas assez loin », a déclaré Owens. « Anthony Fauci doit être jugé et emprisonné dans une prison fédérale.

« Il a ruiné des millions de vies par la dépression, la faillite, le suicide et s’est attaqué aux enfants à l’école. Lui (et bien d’autres) ont participé au crime du siècle. Nous le savions tous. »