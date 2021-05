Fauci, les thespians résidents du CDC ont du mal à expliquer la politique des masques

Vous ne savez pas quand vous pouvez enlever votre masque? Tu n’es pas seul. Heureusement, Kate McKinnon, en tant que Dr Anthony Fauci, offre un aperçu de « Saturday Night Live ».

L’épisode de cette semaine de l’émission de croquis en direct a débuté avec le Fauci de McKinnon faisant appel à des médecins des Centers of Disease Control and Prevention qui ont miné dans le théâtre pour démontrer le «comportement correct des masques», maintenant que le CDC a levé de nombreuses directives sur les masques pour les personnes vaccinées.

Mais les joueurs du CDC ne sont clairement pas des acteurs nés, avec des démonstrations de l’étiquette du bar, des vols en avion et divers rassemblements sociaux qui déraillent.

Dans l’un des sketches du CDC, un jeune couple, joué par Andrew Dismukes et Chloe Fineman, est allé à un rendez-vous dans un restaurant en plein air après avoir commencé leur relation pendant la pandémie.

« Oh non! Je n’aime pas le bas de ton visage, » s’exclama Fineman, quand Dismukes enleva son masque pour révéler une peau de quarantaine peu flatteuse. «On dirait que tu as fait pousser de la moisissure sous ton masque.

« Et si vous mettez votre masque sur vos yeux? » Dismukes a suggéré.

Fineman a essayé.

« Oh, c’est bien! Tu ressembles à un homme bleu, » plaisanta-t-elle.

Après de nombreux sketches embarrassants, Fauci de McKinnon a tenté de récupérer l’explication avec une « grande finale » intitulée « Society is Good Again: A Vision for the Future ». Le sketch a vu Beck Bennett, Aidy Bryant, Ego Nwodim et Bowen Yang jouer un groupe d’amis dansant lors d’une fête, à une époque où les masques ne sont plus utilisés parce que tout le monde a été vacciné.

« Je suppose que lorsque nous nous réunissons en tant que société, nous pouvons tout résoudre », s’est exclamé un Bryant joyeux.

Bennett a semblé être d’accord, puis a suggéré: « Parlons maintenant d’Israël. »

Le « SNL » de cette semaine a été animé par Keegan-Michael Key, avec l’invitée musicale Olivia Rodrigo, qui a interprété ses chansons « drivers license » et « good 4 u ».

