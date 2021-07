Fauci LE PERD avec le sénateur Rand Paul au sujet des accusations de financement du laboratoire de Wuhan – RT USA News

Le conseiller de la Maison Blanche sur les coronavirus, le Dr Anthony Fauci, a déclaré au sénateur du Kentucky Rand Paul « Vous ne savez pas de quoi vous parlez », après que Paul l’a accusé d’avoir menti sur son rôle présumé dans la recherche controversée sur les virus en Chine.

Interrogant Fauci lors d’une audience du Comité sénatorial de la santé mardi sur la réponse du gouvernement au coronavirus, le sénateur Paul (R) a laissé entendre que Fauci avait menti au Congrès en mai lorsqu’il a déclaré que le National Institute of Health (NIH) ne finançait pas le soi-disant «gain « de fonction » à l’Institut de virologie de Wuhan en Chine, considéré par beaucoup comme la source de la pandémie de coronavirus.





Aussi sur rt.com

Rand Paul dit que lui et sa famille ont reçu des « menaces de mort » à la suite d’affrontements avec Fauci sur Covid-19







« Je n’ai jamais menti devant le Congrès, et je ne retire pas cette déclaration », Fauci a répondu.

Paul a présenté un article universitaire de 2015 qui affirme que de telles recherches ont eu lieu au laboratoire de Wuhan et ont été en partie financées par le NIH. Un scientifique américain a examiné le document et a conclu que la recherche au sein de « semblait répondre à la définition du gain de fonction », – mais qu’il n’a pas conduit à la création du nouveau coronavirus. Le terme « gain de fonction » fait référence à la modification et à l’augmentation de la transmissibilité des virus animaux pour mieux étudier leur effet sur l’homme.

« Sénateur Paul, vous ne savez pas de quoi vous parlez. » – Le Dr Fauci après que le sénateur Rand Paul (R-KY) l’ait accusé d’avoir menti au Congrès au sujet de la recherche sur le gain de fonction dans le laboratoire de Wuhan. pic.twitter.com/aGhn3ua9r0 – Le recomptage (@therecount) 20 juillet 2021

« Cet article auquel vous faites référence a été jugé… en amont et en aval de la chaîne comme n’étant pas un gain de fonction », Fauci a répondu, avant que Paul n’intervienne.

« Vous prenez un virus animal et vous augmentez sa transmissibilité à l’homme, vous dites que ce n’est pas un gain de fonction ? » demanda Paul.

« C’est exact, et sénateur Paul, vous ne savez pas de quoi vous parlez, très franchement, et je tiens à le dire officiellement » Fauci répliqua sèchement.

Bien que la propre définition de l’article de la recherche sur le gain de fonction soit apparemment la même que celle de Paul, le scientifique de la Maison Blanche a toujours insisté sur le fait que la recherche décrite dans l’article de 2015 « n’est pas » la même chose.





Aussi sur rt.com

Biden défend Fauci après que le sénateur Hawley se soit joint aux appels du GOP à la démission ou au licenciement du chef médical de la Maison Blanche







Le document lui-même ne prouve pas que le coronavirus Covid-19 a été créé dans le laboratoire de Wuhan, mais cela implique que des recherches similaires sur les coronavirus transmis par les chauves-souris y ont été menées, avec le soutien financier du NIH. Auparavant, ces recherches étaient effectuées aux États-Unis, mais ont été suspendues par l’administration Obama en 2014 et sous-traitées par la suite en Chine. Entre 2015 et 2019, le laboratoire de Wuhan a reçu, bien qu’indirectement, plus de 800 000 $ de subventions du NIH. 600 000 $ de subventions ont été versés à l’institut via EcoHealth Alliance, une société de recherche privée, et 216 000 $ via l’Université de Californie à Irvine.

Paul a laissé entendre à plusieurs reprises que Covid-19 provenait du laboratoire de Wuhan et a accusé Fauci mardi d’avoir tenté de « Danse » autour de son supposé « responsabilité de quatre millions de personnes décédées dans le monde d’une pandémie. » Pourtant, malgré les accusations de Paul, aucune arme fumante n’a été trouvée pour relier le NIH à la souche de coronavirus qui a déclenché la pandémie en cours.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !