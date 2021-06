Fauci fustigé pour « une arrogance dangereuse » alors qu’il compare ses critiques à des « attaques contre la science » – RT USA News

Le conseiller en santé de la Maison Blanche, Anthony Fauci, a repoussé la controverse croissante qui l’entourait, assimilant les attaques contre lui à des « attaques contre la science ».

Alors que Fauci reste une force de premier plan dans la bataille du gouvernement américain contre Covid-19, il est devenu une figure de plus en plus controversée, en particulier à la lumière d’un récent revirement dramatique de sa position sur le masquage des Américains vaccinés, ainsi que des fuites d’e-mails le montrant apparemment hésitant sur postes publics.

Interrogé sur les attaques continues de critiques principalement conservateurs, Fauci a assimilé la critique à une attaque contre la science elle-même.





Aussi sur rt.com

Un pharmacien qui a falsifié les vaccins Covid-19 après avoir prétendu qu’ils pouvaient modifier l’ADN des gens écope d’une peine de 3 ans de prison







« C’est très dangereux, Chuck, parce que beaucoup de ce que vous voyez comme des attaques contre moi sont franchement des attaques contre la science, parce que toutes les choses dont j’ai parlé de manière cohérente depuis le tout début, ont été fondamentalement basées sur la science, « il a dit à « Meet the Press » de MSNBC animé par Chuck Todd.

Alors que les critiques ont fait valoir que les courriels de Fauci montrent qu’il était peut-être plus ouvert à une théorie de fuite de laboratoire derrière Covid-19 en privé qu’en public et a fait volte-face sur sa position sur le masquage, l’expert en maladies infectieuses a nié tout acte répréhensible dans les messages.

« Si vous parcourez chacun d’entre eux, vous pouvez l’expliquer et le démystifier immédiatement » il a dit.

FAUCI : « Une grande partie de ce que vous voyez comme des attaques contre moi sont franchement des attaques contre la science parce que toutes les choses dont j’ai parlé depuis le tout début ont été fondamentalement basées sur la science. pic.twitter.com/O1oVkueEKR – Appel quotidien (@DailyCaller) 9 juin 2021

Comme il l’a fait dans le passé, Fauci a fait valoir que lorsqu’il a apparemment changé de position sur des questions telles que le masquage, c’est parce que de nouvelles données ont été présentées.

« En tant que scientifique, en tant que responsable de la santé, lorsque ces données changent, lorsque vous obtenez plus d’informations, il est essentiel que vous changiez de position car vous devez être guidé par la science et les données actuelles. » il a dit.

C’est la défense « scientifique » de Fauci qui a vraiment ému ses critiques – et Fauci pense qu’ils le veulent « mis à la porte » ou alors « mettre en prison. »





Aussi sur rt.com

« Feu de Fauci ! » Les manifestants affluent vers l’église transformée en site de vaccination de Harlem lors de la visite du tsar du coronavirus et de Jill Biden (VIDEO)







« Au-delà de l’arrogance dangereuse et de l’arrogance de proclamer ‘quiconque me critique attaque la science’ – se mettant ainsi hors d’atteinte des questions – il * a admis * avoir délibérément émis de fausses déclarations anti-sciences et politisées, comme dire aux gens de ne pas porter des masques », journaliste Glenn Greenwald tweeté.

« Hummm… euh… non, » Megyn Kelly a écrit en réponse à la défense de Fauci.

« Fauci ne peut plus se cacher derrière ‘la science’. Fauci est une fraude », L’animateur de Newsmax Benny Johnson ajoutée.

Depuis l’époque de l’ex-Union soviétique et de leurs machines de propagande, Pravda & TASS n’a pas de médias comme MSNBC (parmi d’autres) aussi flagrants. Fauci sera (à juste titre) jeté à la poubelle de l’histoire pour fraude. il l’a toujours été. https://t.co/vbsuCvJX6W – Rob Schneider (@RobSchneider) 9 juin 2021

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!