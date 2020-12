Le Dr Anthony Fauci, expert en maladies infectieuses, a averti les Américains que les pires ravages de la pandémie de coronavirus sont encore à venir. Mais la proclamation du médecin du gouvernement n’est pas sa première prédiction fatale.

S’exprimant dimanche sur « l’état de l’Union » de CNN, on a demandé au Fauci s’il croyait « Le pire est encore à venir » dans la pandémie en cours.

« Je fais, » Répondit Fauci, prédisant un « Post-saisonnier – dans le sens de Noël, du Nouvel An – poussée. »

Le Dr Anthony Fauci dit qu’il pense que le pire reste à venir dans la pandémie de coronavirus après la saison des vacances. «Je partage l’inquiétude du président élu Biden selon laquelle à mesure que nous abordons les prochaines semaines, cela pourrait en fait empirer.» #CNNSOTU https://t.co/c5vBjWbU3I pic.twitter.com/uOdjNHehGx – CNN Politics (@CNNPolitics) 27 décembre 2020

«Nous sommes vraiment à un point très critique», il a continué, « Si vous mettez plus de pression sur le système par ce qui pourrait être une poussée post-saisonnière en raison des déplacements et du rassemblement probable de personnes. »

Fauci a déjà fait des prédictions similaires. Alors que les cas des États-Unis se chiffraient à des milliers en mars, il a déclaré au Congrès que « Les choses vont empirer qu’elles ne le sont actuellement. » Trois mois plus tard, il a appelé la pandémie son « pire cauchemar, » et a averti que « Ce n’est pas encore fini. » En août, il a de nouveau rappelé au public qu’il n’était pas « Satisfait de la façon dont les choses se passent, » et leur a dit d’attendre «Grosses pointes» dans des tests positifs.

Les prédictions de Fauci n’étaient pas fausses, et les nouveaux cas quotidiens ont tendance à augmenter depuis le milieu de l’été. Cependant, alors que plus de cinq fois plus de décès ont été signalés samedi que le 26 juin, les décès n’ont pas augmenté aussi fortement. Un peu plus de 1400 décès ont été enregistrés samedi, contre 660 à l’époque, les chiffres fournis par l’Université Johns Hopkins montrent.

Fauci a exhorté le public à se faire vacciner, mais a admis cette semaine avoir menti pour les convaincre. Plus tôt cette année, il a déclaré qu’entre 60 et 70% de la population aurait besoin du vaccin pour garantir l’immunité du troupeau pour tous, mais a révisé ce chiffre jusqu’à « 75, 80, 85 pour cent » la semaine dernière.

«Lorsque les sondages indiquaient que seulement la moitié environ de tous les Américains prendraient un vaccin, je disais que l’immunité collective prendrait 70 à 75 pour cent», Fauci a déclaré vendredi au New York Times. «Ensuite, lorsque de plus récents sondages ont dit que 60% ou plus le prendraient, je me suis dit: ‘Je peux augmenter un peu la situation’, alors je suis passé à 80, 85.»

Tout au long de la pandémie, Fauci a été la cible de critiques pour avoir apparemment inversé sa position, comme celle sur le port de masques faciaux et sur la question de savoir si les enfants devraient être renvoyés à l’école, tout en prétendant suivre la science.

