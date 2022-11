Fauci exhorte les Américains « une dernière fois » à se faire vacciner contre le COVID

Fauci l’a fait dégager qu’il ne prend pas sa retraite, mais plutôt, poursuivre « le prochain chapitre » de sa carrière. Au cours de ses plus de 5 décennies de service au gouvernement fédéral, il a été le fer de lance des combats contre VIH et SIDA, Ebolaet COVID-19[feminine]entre autres crises sanitaires.

Le médecin-chercheur quittera ses fonctions de directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses et de conseiller médical en chef du président Joe Biden le mois prochain.

“Des données récentes qui sont sorties indiquent qu’en fait, si vous êtes vacciné et boosté, par rapport à une personne non vaccinée, il y a un risque de décès 14 fois plus faible dans la dernière ère BA.4-5, par rapport aux personnes non vaccinées, et au moins un risque trois fois plus faible d’être testé positif, par rapport aux personnes non vaccinées », a déclaré Anthony Fauci, MD, qui s’est tenu sur le podium de la conférence de presse de la Maison Blanche « une dernière fois » alors qu’il faisait ses adieux aux journalistes mardi.

22 novembre 2022 – Les responsables de la Maison Blanche ont exhorté vendredi les Américains – encore une fois – à se procurer leurs vaccins et rappels COVID-19, car le dernier rappel a une meilleure réponse immunitaire aux variantes COVID-19 en évolution BA.4 et BA.5.

Le coordinateur de la réponse COVID-19 de la Maison Blanche, Ashish Jha, MD, a rejoint Fauci sur le podium et a souligné les derniers développements en matière de vaccination contre le COVID-19 et de prévention des maladies.

Lundi, 12 des plus grandes sociétés médicales et cliniques américaines, dont l’American Medical Association et l’American College of Physicians, ont publié une déclaration avec un message clair : Allez chercher votre vaccin COVID-19 mis à jour et votre rapport annuel vaccin contre la grippequi est le meilleur moyen de sauver des vies en cette saison des Fêtes, en particulier la vie des Américains plus âgés.

D’autres annonces comprenaient un “sprint de 6 semaines” pour aider les Américains à obtenir leur vaccin COVID mis à jour d’ici la fin décembre. Trois cent cinquante millions de dollars de financement iront à des centres de santé communautaires, des cliniques mobiles de vaccination et des organisations religieuses pour aider à l’éducation et à la distribution des vaccins. Il y aura également 125 millions de dollars en financement pour les réseaux du vieillissement et du handicap pour devenir plus vulnérables et Américains handicapés vaccinés.

Jha a également déclaré que la plupart des Américains auront besoin d’un vaccin chaque année pour rester en sécurité, semblable au vaccin contre la grippe.