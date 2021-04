Fauci exhorte les Américains à ne pas sauter le deuxième coup

Anthony Fauci, directeur du NIH National Institute of Allergy and Infectious Diseases, s’adresse à la conférence de presse quotidienne à la Maison Blanche à Washington, le 21 janvier 2021.

Vendredi, le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a exhorté les Américains à s’assurer de recevoir leur deuxième dose de vaccins Covid-19, affirmant que la deuxième injection offrait des avantages « spectaculaires ».

Les vaccins Covid de Pfizer et Moderna nécessitent deux doses administrées à trois à quatre semaines d’intervalle. Les deux vaccins sont efficaces à environ 95% contre le virus, mais cette forte protection n’intervient que deux semaines après la deuxième dose, selon les responsables.

Fauci a déclaré vendredi qu’environ 8% des Américains qui ont reçu une dose des vaccins Pfizer ou Moderna Covid ne sont pas revenus pour leur deuxième injection. Mais sauter la deuxième dose pourrait causer des problèmes à ces Américains, a-t-il déclaré, car une seule injection du vaccin déclenche une réponse immunitaire plus faible que deux.

Fauci a cité de nombreuses études scientifiques, y compris un rapport des Centers for Disease Control and Prevention publié mercredi qui a révélé que les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna Covid-19 sont 64% efficaces pour prévenir les hospitalisations chez les personnes âgées après une injection mais 94% efficaces après deux doses. L’étude a évalué 417 adultes hospitalisés dans 14 États de janvier à mars.

« Si vous suivez un régime à deux doses, assurez-vous de recevoir cette deuxième dose », a-t-il déclaré lors d’un briefing de la Maison Blanche sur la pandémie.

Dès le début, des responsables et des experts en santé publique ont déclaré qu’ils craignaient qu’il ne soit difficile pour certains Américains, en particulier les travailleurs de la classe ouvrière qui ne peuvent pas aussi facilement prendre un congé, de revenir pour une deuxième dose. Pourtant, les responsables ont déclaré que l’utilisation des deuxièmes coups était meilleure que prévu.

Vendredi, Fauci a également exhorté les prestataires de soins de santé à s’assurer de reporter rapidement les visites annulées pour la deuxième injection.

Les remarques de Fauci interviennent alors que les États-Unis connaissent leur premier véritable ralentissement du taux de vaccinations quotidiennes après des mois de montée régulière. Le pays enregistre en moyenne 2,6 millions de vaccinations signalées par jour au cours de la semaine dernière, selon les données du CDC, contre un sommet de 3,4 millions de vaccins rapportés par jour le 13 avril.

Ses commentaires interviennent également alors que les États-Unis suivent de nouvelles variantes très contagieuses du virus. Fauci a déjà déclaré que deux doses de vaccins Covid de Pfizer ou Moderna sont meilleures qu’une seule pour se protéger contre les variantes.

Plus tôt ce mois-ci, Fauci a offert des conseils à ceux qui ont déclaré avoir reçu un diagnostic de Covid après avoir reçu leur premier vaccin et avant de recevoir leur deuxième vaccin.

Il a déclaré que les personnes infectées par le coronavirus entre les vaccins contre le Covid-19 peuvent recevoir leur deuxième dose après avoir guéri de la maladie et ne sont plus considérées comme contagieuses.

–Nate Rattner de CNBC a contribué à ce rapport.