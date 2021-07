Fauci et le chirurgien général critiquent la propagation de la désinformation COVID en ligne

WASHINGTON – Les responsables de la santé publique de l’administration Biden ont visé dimanche les plateformes de médias sociaux comme Facebook pour inaction perçue pour mettre fin à la désinformation sur COVID-19 et les vaccins. Cela survient deux jours après que le président lui-même a déclaré que les mensonges en ligne « tuent des gens ».

Alarmés par l’augmentation des infections à coronavirus à travers le pays et frustrés par les théories du complot persistantes sur la pandémie, les responsables de la santé publique critiquent avec plus de force les médias et les plateformes technologiques qui, selon eux, mettent le public en danger.

Le chirurgien général Vivek Murthy, le principal conseiller en santé publique du gouvernement fédéral, a déclaré dimanche que « la désinformation continue de se propager comme une traînée de poudre dans notre pays, aidée et encouragée par les plates-formes technologiques ».

Il a déclaré avoir été en conversation avec les principales plates-formes technologiques et a exprimé ses préoccupations concernant la désinformation en matière de santé publique en ligne. Murthy a ajouté que les efforts actuels de Big Tech ne sont « pas suffisants » et que les responsables de la santé publique « constatent toujours une propagation importante de la désinformation ».

« Lorsque nous parlons à des gens qui croient à certains de ces mythes sur le vaccin COVID-19 à propos de COVID lui-même et leur demandons où obtenir ces informations, beaucoup d’entre eux pointent vers leurs plateformes de médias sociaux », a déclaré Murthy dans une interview avec « Fox News Dimanche. »

Il a ajouté qu’une « approche de l’ensemble de la société » était nécessaire pour lutter contre la désinformation, qui comprendrait des interventions plus importantes d’acteurs privés, y compris des plateformes technologiques, pour augmenter les taux de vaccination et réduire la méfiance à l’égard des directives de santé publique.

Fauci: l’absence de « refoulement » a permis l’éradication de la polio et de la variole

Dans une interview à CNN dimanche, le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré que les campagnes de vaccination antérieures n’auraient pas été aussi efficaces si elles avaient également été entravées par la désinformation.

« Si nous avions eu le recul des vaccins comme nous le voyons sur certains médias, je ne pense pas qu’il aurait été possible non seulement d’éradiquer la variole, nous aurions probablement encore la variole », a déclaré Fauci, plus loin spéculant que « nous aurions probablement encore la polio dans ce pays si nous avions le genre de fausses informations qui se propagent maintenant ».

Les commentaires des meilleurs conseillers en santé du pays interviennent après deux semaines d’augmentation du nombre de cas à l’échelle nationale. Une souche plus contagieuse du virus, connue sous le nom de variante delta, s’est installée dans tout le pays. Le Missouri et l’Arkansas, qui ont de faibles taux de vaccination, sont parmi les plus durement touchés.

Biden accuse Facebook de diffuser de fausses informations

Le président Joe Biden, qui a exhorté les Américains à célébrer un « jour de l’indépendance » du coronavirus le 4 juillet, a ciblé les plateformes de médias sociaux pour inaction sur les mensonges qui, selon lui, ont des conséquences mortelles.

« Ils tuent des gens », a déclaré Biden lorsqu’on lui a demandé vendredi quel était son message aux plateformes comme Facebook sur la désinformation sur COVID-19. « La seule pandémie que nous ayons est parmi les non vaccinés. Et ils tuent des gens.

Facebook n’a pas tardé à repousser la demande du président.

« Nous ne serons pas distraits par des accusations qui ne sont pas étayées par les faits », a déclaré à ABC News le porte-parole de Facebook, Dani Lever. « Le fait est que plus de 2 milliards de personnes ont consulté des informations faisant autorité sur COVID-19 et les vaccins sur Facebook, ce qui est plus que tout autre endroit sur Internet. »

Lever a également noté que 3 millions d’Américains ont utilisé les plateformes Facebook pour prendre des rendez-vous de vaccination.

Facebook n’a pas divulgué le nombre de personnes qui auraient pu voir de la désinformation liée à une pandémie ou à un vaccin sur sa plateforme.

« Nous savons que 99,5% des personnes hospitalisées sont des personnes non vaccinées et que les personnes qui meurent du COVID ne le sont pas. Comme l’a dit le Dr Walensky plus tôt dans la journée, cela devient vraiment une pandémie de non vaccinés », presse de la Maison Blanche a déclaré vendredi la secrétaire d’État Jen Psaki lors d’un point de presse.

Lorsqu’on lui a demandé si Biden pensait que Facebook en faisait assez pour lutter contre la propagation de la désinformation, la réponse de Psaki était simple : « Clairement non, car nous parlons de mesures supplémentaires qui devraient être prises. »

