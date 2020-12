Le Dr Anthony Fauci a été ridiculisé comme le « saint patron de Wuhan » en réponse au maire de Washington DC proclamant que la veille de Noël était « Dr. Fauci Day ‘dans le district pour commémorer son 80e anniversaire.

Le maire Muriel Bowser a publié la proclamation mercredi, marquant le 24 décembre 2020 comme une journée consacrée à la célébration de Fauci, un résident de longue date de DC qui est le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses et le principal conseiller américain sur COVID-19.

«Dr. Fauci a été un héros pour notre nation au cours de cette année incroyablement difficile, travaillant sans relâche pour sauver des vies et guider la réponse de notre pays à la pandémie et son rétablissement », a déclaré Bowser dans un communiqué.

«Nous sommes extrêmement fiers de le compter parmi les nombreux résidents de DC qui se sacrifient tant pour maintenir nos communautés saines et sûres», a-t-elle déclaré. «Je remets cet honneur au nom de tous les Washingtoniens en remerciement et en reconnaissance du service du Dr Fauci envers notre nation et notre ville.

Le Dr Anthony Fauci a été ridiculisé comme le « saint patron de Wuhan » en réponse au maire de Washington DC proclamant que la veille de Noël était « Dr. Fauci Day ‘dans le district pour marquer son 80e anniversaire

Un Fauci rayonnant est montré avec une copie cadre de la déclaration de Bowser mercredi

Dans son annonce, Bowser a vanté le service de Fauci à six présidents, son engagement à servir de conseiller médical en chef du président élu Joe Biden et son amour pour l’équipe de baseball des Nationals de Washington.

Elle a également partagé une image du membre du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche acceptant une copie encadrée de sa déclaration, l’appelant « une lumière brillante dans les temps sombres pour la nation ».

Tandis que Bowser encourageait tous les washingotniens à «se joindre à moi pour lui souhaiter le plus heureux des anniversaires», tous n’étaient pas venus avec des mots de louange ou de bons vœux.

Tucker Carlson, présentateur de Fox News, a déploré Bowser et surnommé Fauci le « saint patron de Wuhan » dans les images diffusées pendant son émission.

Ces remarques cinglantes font partie d’un long monologue sur les divisions politiques aux États-Unis alimentées par des croyances religieuses opposées.

«Maintenant, vous entendez parfois les gens parler de la division politique dans notre pays comme entre le religieux et le laïc, mais ce n’est pas vraiment vrai», commença Carlson. « La vérité est que tout le monde dans ce pays a une religion, que vous adoriez Dieu ou que vous vous adoriez vous-même – ce sont les deux destins concurrents de l’Amérique. »

Carlson a ensuite qualifié DC de capitale de la « dernière seconde », ajoutant qu’il pensait que le district était la « Rome du narcissisme spirituel ».

«À Washington, la puissance humaine est vénérée comme le Dieu vivant. Vous verrez des temples au pouvoir humain dans toute la ville ainsi que des sanctuaires plus petits pour ses saints.

«Le dernier saint homme à avoir été béatifié est un petit bureaucrate fédéral appelé Tony Fauci.

Tucker Carlson, présentateur de Fox News, a mené la charge d’indignation

L’animateur de Fox a ensuite qualifié Fauci de « grand prêtre du culte COVID », ajoutant qu’un masque en papier était son vêtement sacré, tandis que les informations par câble étaient sa chaire.

Dans son annonce, Bowser a vanté le service de Fauci à six présidents, son engagement à servir de conseiller médical en chef du président élu Joe Biden et son amour pour l’équipe de baseball des Nationals de Washington.

Alors que Carlson prononçait le soliloque brûlant, une image photoshoppée de Fauci est apparue à l’écran, le montrant drapé de vêtements religieux de dessin animé, entouré d’un texte qui disait: « Lord Fauci, le saint patron de Wuhan.

Carlson a poursuivi en insistant pour que les habitants de Washington «s’inclinent devant le père Fauci et jettent leurs toisons de Patagonie devant lui pour faciliter son passage en passant».

«Maintenant, le maire de la ville l’a officialisé. Bowser a déclaré le 24 décembre – autrefois le jour d’une fête chrétienne notable, en tant que Dr. Anthony S Fauci Day. Dans les rues, les nombreuses distinctions du Dr Tony – pardonnez-moi – Saint Tony ont accueilli la nouvelle avec joie et exultation », a-t-il déclaré.

Carlson a ensuite joué un montage d’images non datées, montrant des gens scandant «USA! dans les rues et les feux d’artifice se déclenchent dans le ciel nocturne.

« Nous devrions vous dire en passant que selon les commandements de Saint-Tony, chacune des personnes dans cette vidéo est retournée seule dans ses appartements et a passé les nuits à regarder Netflix et à manger de la glace avec ses chats dans la solitude – parce que la leur est une religion moine ».

Un mépris similaire pour la déclaration de Bowser a été partagé par les utilisateurs des médias sociaux.

Un commentateur a qualifié l’idée du Dr Fauci Day de « preuve supplémentaire de la folie de gauche … »

D’autres ont critiqué Bowser pour avoir empiété sur une fête religieuse, écrivant que lorsque Fauci ‘transforme l’eau en vin, nourrit la multitude de quelques pains, guérit les malades, marche sur l’eau ou ressuscite d’entre les morts, alors nous pouvons parler d’un jour Fauci.

‘[But] jusque-là, nous avons un sauveur et ce n’est pas Anthony », a poursuivi l’utilisateur.

Un autre a ajouté: « La sénatrice de Washington vient de nommer demain le Dr Fauci Day est-elle mentale ?? Demain est et sera toujours la veille de Noël, dame désolée.

Un utilisateur, du nom de MazyTart, qualifiant la proclamation de «malade», insistant sur le fait que le jour du Fauci devrait plutôt être déplacé au 1er avril, une date autrement connue sous le nom de poisson d’avril.

D’autres sont arrivés par centaines pour qualifier le geste de «dégoûtant» et «vil».

« Le fait qu’il ait accepté cela est tout ce que vous devez savoir … Toute personne moins égoïste aurait refusé cela », a écrit un tweeter à propos de Fauci.

Le Dr Fauci Day n’est pas le premier honneur décerné à l’expert des maladies infectieuses de la capitale nationale. Au cours de l’été, il a eu le privilège de lancer le premier lancer avant le match Nationals-Yankees le jour de l’ouverture.

Fauci a été personnellement invité par l’équipe en reconnaissance de ses efforts dans la lutte contre la pandémie, qui a considérablement raccourci la saison de baseball et a menacé de tout annuler.

Après avoir lancé le terrain de cérémonie, il s’est assis dans les gradins pour regarder le reste du match et a partiellement retiré son masque, pour lequel il a été critiqué.

«Et il y a le Dr Anthony Fauci qui nous montre tout ce qu’il sait exactement à quel point les masques fonctionnent! a tweeté l’ancien journaliste du New York Times Alex Berenson à l’époque. «Merci pour la leçon, doc.

Fauci n’a pas encore commenté publiquement la proclamation de Bowser, mais il a déclaré qu’il passerait son anniversaire cette année à la maison avec sa femme cette veille de Noël.

Dans un rapport du Washington Post publié mercredi, Fauci affirme avoir travaillé tous les jours depuis janvier, souvent tard dans la nuit.

Sa journée de travail typique durerait 18 heures, comprenant des apparitions constantes à la télévision, des réunions, des appels avec les gouverneurs et des réponses aux e-mails, dit-il.

«Il n’y a pas d’option pour se fatiguer. Il n’y a aucune option pour s’asseoir et dire «Je suis désolé, j’en ai assez», a-t-il dit. «Je vais creuser profondément et juste sucer.

Fauci n’a pas encore commenté publiquement la proclamation de Bowser, mais il a déclaré qu’il passerait son anniversaire cette année à la maison avec sa femme cette veille de Noël.

Il a déclaré que la pandémie avait compromis sa tradition de la veille de Noël de cinq décennies de manger un repas italien traditionnel chez sa sœur à Alexandrie, en Virginie.

Fauci a encouragé tous les Américains à s’abstenir de voyager pendant la période des fêtes et à célébrer la période des fêtes avec ceux qui vivent dans leur foyer immédiat.