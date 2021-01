Le Dr Anthony Fauci est l’employé fédéral le mieux payé du pays avec 417608 $ en 2019, les dernières données sur les salaires fédéraux de l’année sont disponibles.

Le meilleur expert des maladies infectieuses du pays, 80 ans, est non seulement le médecin le mieux payé du gouvernement fédéral, mais aussi l’employé le mieux payé sur quatre millions de fonctionnaires fédéraux.

Dans la pandémie, Fauci est devenu le visage du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche et, selon les données salariales, a fait plus que ses pairs en 2019.

Le vice-président Mike Pence, qui surclasse Fauci en autorité, a gagné 235100 $ de salaire en 2019, tandis que le Dr Deborah Birx a gagné 305,972 $ en 2019.

Le salaire de Fauci a même dépassé le salaire de 400 000 $ du président. Donald Trump n’a pas accepté le salaire présidentiel et a plutôt écrit des chèques équivalant à un quart de son salaire chaque trimestre à diverses agences gouvernementales.

Les données salariales ont été collectées par OpenTheBooks.com via des demandes de la Freedom of Information Act, qui incluaient des employés fédéraux dont les salaires sont financés par les contribuables.

Sur la liste, les employés du gouvernement fédéral les mieux payés sont les médecins et les dentistes.

Dans les autres branches du gouvernement, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, gagnera 223 500 $ cette année, le juge en chef de la Cour suprême des États-Unis, John Roberts, fera 270 700 $ et les représentants et sénateurs de la Chambre un gagneront 174 000 $. Selon Forbes, les généraux militaires quatre étoiles gagneront 268 000 dollars par an, tous moins que Fauci.

Au cours de la période de 10 ans allant de 2010 à 2019, Fauci a gagné 3,6 millions de dollars de salaire. En 2014, le salaire de Fauci est passé de 335 000 $ à 417 608 $.

Si Fauci reste directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) du National Institute for Health (NIH) et actuel conseiller médical en chef du président, il gagnera 2,5 millions de dollars de 2019 à 2024 – c’est-à-dire s’il n’obtient pas d’augmentation.

Dans une interview du 13 août avec l’acteur Matthew McConaughey Fauci, on a demandé s’il avait des millions de dollars investis dans les vaccins COVID.

Fauci a déclaré en riant: « Matthew, non, j’ai zéro! Je suis un fonctionnaire du gouvernement. J’ai un salaire du gouvernement.

Pendant ce temps, le scientifique du CDC, le Dr Stephen Lindstrom, chargé de superviser le système de test CDC COVID-19, n’a gagné que 108747 $ en salaire de base, 23533 $ supplémentaires en salaire ajusté et une « prime » de 750 $ en 2019.

Dans d’autres branches du gouvernement, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, gagnera 223500 $ cette année, soit près de la moitié de ce que gagne Fauci

Le pouvoir exécutif comprend 2,1 millions d’employés d’agences fédérales, 1,4 million de militaires et 500 000 employés des postes.

Les salaires des employés fédéraux sont généralement appelés à un certain niveau, sous IV du calendrier exécutif, qui était de 172500 $ en 2019, qui augmentera de 2,6% en 2020.

Cependant, il existe des exceptions à la règle – comme avec Fauci. Cela est probablement dû au fait que le gouvernement fédéral doit concurrencer la médecine du secteur privé en ce qui concerne les salaires des médecins et des scientifiques.

Fauci est diplômé en médecine de l’Université Cornell. Il a commencé sa carrière de 53 ans au NIG en 1968 et a conseillé tous les présidents depuis le président Ronald Reagan. En 2008, le président George W. Bush lui a décerné la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile.

Les sondages montrent qu’il est la personnalité publique la plus fiable aux États-Unis pour obtenir des informations sur la pandémie de COVID-19.