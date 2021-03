Le conseiller de la Maison Blanche Anthony Fauci et ses alliés des médias ont uni leurs forces pour réprimander Kristy Noem après que le gouverneur du Dakota du Sud, sceptique au lock-out, ait eu la témérité de critiquer les prévisions du tsar Covid qui, selon elle, ne s’étaient pas réalisées.

Noem a suivi samedi les conseils de verrouillage de Fauci tout en faisant valoir ses arguments à la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC) pour les valeurs conservatrices et le respect des libertés individuelles.

«Il m’a dit que lors de mon pire jour, j’aurais 10 000 patients à l’hôpital», Dit Noem. «Lors de notre pire jour, nous en avions un peu plus de 600. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes d’accord avec moi, mais le Dr Fauci se trompe beaucoup.

Les commentaires ont été accueillis par des acclamations et des applaudissements tonitruants à CPAC – et une couverture médiatique cinglante pendant le week-end. Fauci a été invité dimanche à l’émission «Face the Nation» de CBS News pour balayer les commentaires de Noem.

« C’est malheureux, mais ce n’est pas vraiment utile, » Dit Fauci. « Parfois, vous pensez que les choses vont bien, et jetez un œil aux chiffres. Ils ne mentent pas. » Il a ajouté que « ce n’est pas le moment de déclarer la victoire » bien que l’on ne sache pas à quoi il faisait référence puisque Noem n’a pas célébré le fait de battre Covid dans son discours.

Margaret Brennan a interviewé Fauci, qui a utilement posé sa question sur l’attaque de Noem en disant avec incrédulité que le gouverneur avait été ovationné samedi lors de la conférence CPAC à Orlando. « quand elle a dit qu’elle a ignoré les conseils médicaux des experts et en particulier vous. »

Noem est également apparue pour une interview avec Brennan plus tard sur « Face the Nation », répondant qu’elle n’a jamais ignoré les conseils médicaux. La gouverneure a déclaré que ce qu’elle avait fait était de prendre en compte la contribution d’experts pour décider de dire aux citoyens la vérité sur les risques de Covid-19 et de leur donner la responsabilité de prendre leurs propres décisions en matière de santé familiale.

Fauci a longtemps été considéré comme un héros par les politiciens démocrates et les médias grand public, qui l’ont utilisé pour critiquer l’ancien président Donald Trump, malgré le fait qu’il ait fait volte-face sur les recommandations de Covid-19 et admis avoir délibérément trompé le public sur les objectifs pour taux de vaccination. L’un de ses alliés les plus fidèles, CNN, est de nouveau intervenu pour défendre Fauci.

« C’est scandaleux, » L’analyste médical de CNN, le Dr Jonathan Reiner, a déclaré samedi l’ovation debout pour Noem. Il a blâmé le gouverneur républicain pour la « des milliers de personnes » qui sont décédés des suites de Covid-19 (les décès actuels liés à Covid dans le Dakota du Sud s’élèvent à 1888 personnes par université John Hopkins), affirmant que « son déni de la science a entraîné la propagation de cette maladie inutilement dans tout son état sans pitié, donc je me range du côté de Tony Fauci. »

Le Dakota du Sud a été la cible d’attaques médiatiques car, en tant que seul État américain à n’avoir ordonné aucun verrouillage ni aucun mandat de masque pendant la pandémie, c’est un contrepoint réel aux États qui ont paralysé leurs économies ou imposé des restrictions aux libertés personnelles. atténuer la propagation de Covid-19. Noem a été labellisé «mal informé», « téméraire » et un «négationniste».

Brennan a poursuivi sur ce thème dimanche, suggérant que les politiques de Noem étaient contraires aux directives du CDC et étaient au moins en partie à blâmer pour que le Dakota du Sud ait le huitième taux le plus élevé de décès de Covid-19 par habitant aux États-Unis. Noem a répondu que les recommandations des CDC avaient changé à plusieurs reprises, dans certains cas en raison de pressions politiques, et que le Dakota du Sud avait « suivi la science » d’une manière qui tient également compte du bien-être économique et social des citoyens.

Noem a ajouté que les cas de Covid-19 dans le Dakota du Sud ont culminé plus tôt que ceux dans d’autres parties du pays, mais qu’ils sont maintenant beaucoup plus faibles que dans de nombreux États. Elle a soutenu que la question importante à explorer est de savoir si des mesures d’atténuation draconiennes auraient aidé. « Ce que nous constatons, c’est que les mandats ne fonctionnent pas nécessairement. »

En fait, le New Jersey et New York – des États dirigés par des démocrates avec certaines des politiques Covid-19 les plus strictes – ont les taux de mortalité les plus élevés du pays. Le New Jersey a un taux de mortalité 23% plus élevé que le Dakota du Sud. Le taux de chômage du New Jersey en décembre était de 7,6%, contre 3% dans le Dakota du Sud, et l’État a déclaré que ce chiffre aurait été beaucoup plus élevé s’il avait compté les résidents qui avaient renoncé à chercher du travail.

Néanmoins, Brennan a interrompu Noem alors qu’elle expliquait son approche sans verrouillage en posant une question piège. « comment justifiez-vous la mort de vos électeurs? »

Là où Brennan et d’autres médias se sont arrêtés pour vilipender Noem, les fans de Fauci sur les réseaux sociaux ont repris. Les utilisateurs de Twitter ont appelé la foule de CPAC « repoussant » et « scandaleux au-delà de la croyance« pour ses applaudissements de Noem, tandis que d’autres ont critiqué le gouverneur pour avoir insulté Fauci et « meurtre« gens. Les commentateurs ont également étiqueté Noem «non américain», une « menteur honteux » et « vil. »

« Imaginez avoir le plus grand nombre de décès par habitant de tous les États et penser qui fait de vous un grand leader », anti-républicain commentateur A déclaré WL Hearns. Auteur Keith Devlin appelé Commentaires de Noem « déni de la science » et a dit de CPAC: « L’arrogance et l’ignorance de GOP en plein écran lors de leur fête de culte. »

Ironiquement, ce n’est pas l’État de Noem, mais celui du gouverneur de New York, Andrew Cuomo, qui a longtemps enregistré le plus grand nombre de décès de Covid-19 – avant d’être récemment dépassé par la Californie – et qui a toujours le deuxième taux de décès par habitant le plus élevé. Et pourtant, Cuomo a écrit un livre sur ses succès dans la gestion de la crise pandémique et a remporté un Emmy Award pour ses séances d’information sur Covid-19. Il a été célébré pour son leadership alors qu’il avait ordonné aux maisons de soins infirmiers d’accepter les personnes infectées par Covid-19, avant d’être accusé ce mois-ci de couvrir le taux élevé de décès dans les maisons de retraite.

Dans son discours à CPAC, Noem a rappelé une interview sur l’émission de nouvelles du dimanche matin sur ABC en novembre dernier. L’animateur George Stephanopoulos a interviewé Cuomo juste avant Noem, lui demandant quels conseils il pourrait donner au gouverneur du Dakota du Sud pour faire face à la pandémie. En réfléchissant à tout ce qui a été mis au jour sur Cuomo ces derniers mois et sur les performances comparativement plus fortes du Dakota du Sud, a-t-elle déclaré, « Alors, qui avait vraiment besoin des conseils? »

