Fauci donne une conférence à la Chine sur les verrouillages – RT World News

Le conseiller médical en chef sortant de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a critiqué la Chine pour avoir rejeté les vaccins occidentaux tout en continuant à imposer des confinements à ses citoyens. Pékin fait valoir que sa stratégie a conduit à une baisse du nombre de morts.

“Leur approche a été très, très sévère et plutôt draconienne dans les types d’arrêts sans but apparent”, Fauci a déclaré dimanche dans une interview à NBC News.

Fauci, 81 ans, qui prévoit de prendre sa retraite d’ici la fin du mois prochain, a mené une réponse décousue aux États-Unis contre le Covid-19, marquée par sa volte-face sur des questions telles que l’efficacité des masques et les objectifs d’immunité collective. Il a critiqué les politiques « Zero Covid » de la Chine, bien qu’il ait précédemment loué des approches similaires d’atténuation de la tolérance zéro en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Des manifestations de masse contre le verrouillage ont secoué plusieurs villes chinoises, dont Shanghai, Wuhan et Pékin, au cours du week-end, qui auraient été déclenchées par un incendie meurtrier dans un immeuble à Urumqi, les manifestants accusant les restrictions de Covid d’avoir entravé les efforts de sauvetage.

“Il semble qu’en Chine, ce n’était qu’un verrouillage très, très strict et extraordinaire, où vous enfermez les gens dans la maison, mais sans aucune fin de partie en apparence”, Fauci a dit. “Ils sont entrés dans un verrouillage prolongé sans but apparent ni fin de partie, ce qui n’a vraiment aucun sens pour la santé publique.”















Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré cet été que le « politique zéro-Covid dynamique » est “ne vise pas l’infection zéro.” Plutôt, “il vise à contrôler la propagation du virus au moindre coût possible dans les plus brefs délais.” Selon les chiffres officiels, la Chine a enregistré 9,5 millions d’infections et 30 000 décès, tandis que les États-Unis ont dénombré plus de 97 millions de cas et près de 1,1 million de décès.

Alors que le président Joe Biden a déclaré il y a deux mois que la pandémie est “plus de,” Fauci a contredit cette déclaration, affirmant dimanche que les États-Unis voyaient toujours 300 à 400 décès dus au Covid-19 par jour et déplorant que moins de 15 % des Américains aient été inoculés avec la dose de rappel la plus récente.

Fauci a déclaré que Pékin avait commis une erreur en refusant de faire venir “très efficace, 94-95% efficace” Les vaccins occidentaux et reposant sur des injections développées dans le pays, qui, selon lui, étaient inférieurs aux inoculations utilisées ailleurs dans le monde. Pourtant, bien qu’il ait été entièrement vacciné et doublement renforcé avec un vaccin américain, Fauci lui-même a attrapé le virus à deux reprises.

Le responsable américain controversé de la santé a également accusé les autorités chinoises d’agir dans un “manière suspecte et non transparente” lors des épidémies, “même quand il n’y a rien à cacher.” Cependant, Fauci lui-même a précédemment admis avoir menti au public américain afin de “coup de coude” augmenter les taux de vaccination.