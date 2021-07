Fauci dit qu’il serait « étonné » si les vaccins Pfizer, Moderna et J&J Covid n’obtiennent pas l’approbation complète de la FDA

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, prononce une allocution lors d’un point de presse avec l’attachée de presse Jen Psaki à la Maison Blanche à Washington, États-Unis, le 13 avril 2021.

Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, s’attend à ce que les vaccins contre le coronavirus de Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson reçoivent l’approbation complète des régulateurs américains des médicaments, a-t-il déclaré mardi à CNBC.

« Les données sont à peu près aussi bonnes que possible. … Je serais étonné si ces vaccins, à savoir l’ARNm et le J&J, n’obtenaient pas une approbation complète », a déclaré Fauci sur « Squawk Box ».

Les trois vaccins Covid sont actuellement autorisés à être distribués aux États-Unis en urgence, mais aucun d’entre eux n’a encore reçu l’approbation complète de la Food and Drug Administration. Une approbation complète permettrait aux fabricants de médicaments de commercialiser les injections directement auprès des consommateurs et donnerait aux employeurs plus de flexibilité pour les mandater.