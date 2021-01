Fauci dit qu’il pense que les affaires Covid de janvier s’aggraveront

Le virus a fait des ravages aux États-Unis. Ces derniers jours, le Wyoming et l’Arizona ont été parmi les États qui ont enregistré des taux élevés par habitant de décès par virus, selon une base de données du New York Times. Jeudi, la Floride a signalé plus de 19 800 cas, le total le plus élevé d’un jour de l’État.

Il a souligné qu’il était encore possible «d’atténuer cette accélération» en adhérant strictement aux mesures de santé publique telles que la distanciation sociale et le port de masques.

Les responsables de la santé aux États-Unis ont signalé mercredi près de 4000 décès liés au virus, un record, et le total de la pandémie a dépassé 360 000. Dans un entretien avec NPR , M. Fauci a déclaré que le nombre toujours élevé de péages serait probablement le reflet de l’augmentation des voyages et des rassemblements pendant les vacances.

Le Dr Anthony S.Fauci, le plus grand expert des maladies infectieuses aux États-Unis, a prédit jeudi que le nombre quotidien de décès dus au coronavirus continuerait d’augmenter pendant des semaines à venir, et a conseillé la patience avec le programme de vaccination qui se prépare à travers le pays.

Il a également fait écho à l’avertissement du Dr Fauci et a déclaré que «les prochaines semaines vont être vraiment critiques.

Le Dr Francis S. Collins, le chef des National Institutes of Health, a déclaré mercredi qu’il n’était « pas totalement surpris » que la distribution de vaccins ait connu un début « difficile ».

Jusqu’à présent, au moins 5,3 millions de personnes aux États-Unis ont reçu une dose de l’un des deux vaccins Covid-19 dont l’utilisation a été autorisée jusqu’à présent, selon les Centers for Disease Control and Prevention . Ce chiffre est bien en deçà de l’objectif que les fonctionnaires fédéraux s’étaient fixé de donner à au moins 20 millions de personnes leurs premiers coups de feu d’ici la fin décembre.

Le Dr Fauci a conseillé aux Américains d’être patients face aux obstacles et aux retards qui ont ralenti l’effort de vaccination et provoqué une frustration généralisée.

Mais le déploiement commence à s’accélérer. Plus de personnes ont reçu leurs premiers vaccins au cours de la troisième semaine de la campagne de vaccination qu’au cours des deux premières semaines combinées, et le nombre de CDC a augmenté de 470 000 entre mardi et mercredi.

Dans une lettre jeudi à Alex M. Azar II, le secrétaire de la santé et des services sociaux, l’American Hospital Association a appelé le gouvernement fédéral à faire plus pour coordonner ce qui se fait dans les différents États et municipalités.

«Les hôpitaux se sont engagés à jouer un rôle central dans l’effort de vaccination, mais les hôpitaux seuls ne peuvent pas le faire, d’autant plus que nous soignons un nombre croissant de patients atteints de Covid-19 gravement malades et que nous luttons pour maintenir un personnel suffisant pour avoir suffisamment d’équipement de protection individuelle et d’autres ressources », a écrit Richard J. Pollack, directeur général de l’association.