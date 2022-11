Fauci dit qu’il n’a jamais imaginé que Covid tuerait des millions d’Américains

Le Dr Anthony Fauci, directeur des Instituts nationaux des allergies et des maladies infectieuses, témoigne lors d’une audience du Comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des pensions sur la réponse fédérale au monkeypox, à Capitol Hill le 14 septembre 2022 à Washington, DC.

Le Dr Anthony Fauci a réfléchi mardi sur la réponse des États-Unis à la pandémie de Covid-19 dans ce qui était probablement son dernier briefing public en tant que meilleur expert des maladies infectieuses du pays.

Près de trois ans après l’arrivée de Covid-19 sur les côtes américaines, Fauci a déclaré qu’il n’avait jamais imaginé que la pandémie durerait si longtemps et ferait autant de morts.

“Je n’imaginais pas et je ne pense pas qu’aucun de mes collègues ait imaginé que nous verrions une saga de trois ans de souffrance et de mort et qu’un million d’Américains perdraient la vie”, a déclaré Fauci, 81 ans, aux journalistes lors d’une mise à jour de Covid au Maison Blanche.

Fauci démissionne en décembre en tant que chef de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses après près de 40 ans à la barre, et en tant que conseiller médical en chef de la Maison Blanche.

Il a déclaré que la caractéristique la plus inquiétante de Covid était l’évolution de plusieurs variantes au fil du temps.