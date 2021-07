Fauci dit que Pfizer s’est excusé pour avoir aveuglé le gouvernement fédéral avec un troisième avis de jab Covid – RT USA News

Le conseiller de la Maison Blanche pour Covid-19, Anthony Fauci, a déclaré que Pfizer n’avait donné aucun avertissement au gouvernement fédéral avant d’annoncer qu’il demanderait l’approbation d’urgence pour une troisième dose de vaccin, affirmant que, pour l’instant, les injections de rappel ne sont pas nécessaires.

Fauci est apparu avec Wolf Blitzer de CNN vendredi soir pour répondre à l’annonce de la société Big Pharma la veille, notant qu’il n’avait pas été informé de la déclaration à l’avance tout en soulignant les recommandations actuelles des agences de santé américaines concernant une dose de rappel.

« Certainement, Pfizer fait ses propres études… et comme ils l’ont indiqué, ils vont finalement demander une autorisation pour donner un coup de pouce » a-t-il dit, ajoutant que ceux qui ont reçu deux doses de vaccins Pfizer et Moderna, ou l’un des vaccins à un coup de Johnson & Johnson, « Je n’ai pas besoin d’être boosté pour le moment. »

Le Dr Anthony Fauci dit que les Américains entièrement vaccinés n’ont pas besoin de se faire vacciner pour le moment. « La FDA, le CDC et le NIH recueillent maintenant des informations par le biais d’études cliniques et d’études de laboratoire pour déterminer si et quand nous pourrions avoir besoin de rappels. Mais ce n’est pas maintenant. pic.twitter.com/3NM7E2vNKV – La salle de situation (@CNNSitRoom) 9 juillet 2021

Cependant, le conseiller en santé a également noté que des études sur des doses supplémentaires sont en cours au sein de la Food and Drug Administration, des Centers for Disease Control and Prevention, ainsi que des National Institutes for Health, suggérant qu’elles n’ont pas été définitivement exclues.

Cela dit, la FDA, le CDC et le NIH recueillent maintenant des informations par le biais d’études cliniques… pour déterminer si et quand nous pourrions avoir besoin de boosters. Mais ce n’est pas maintenant. Rien n’a changé en ce qui concerne les recommandations du CDC.

Pfizer mentionné jeudi que, malgré « de fortes réponses immunitaires » observé après deux doses de son inoculation, il étudierait si un « la troisième dose les stimulerait davantage. » Le directeur scientifique de la société a ajouté à Reuters qu’il demanderait l’approbation fédérale pour les rappels au cours du mois prochain, notant que les données de certains pays, à savoir Israël, indiquent que le vaccin pourrait perdre de son efficacité au milieu de la propagation rapide de la « variante Delta » et d’autres mutations.

Fauci, cependant, a déclaré que l’annonce l’avait pris par surprise, disant à Blitzer que le PDG de Pfizer, Albert Bourla, l’avait même contacté pour s’excuser de ne pas avoir prévenu. Alors que l’animateur de CNN a suggéré que les responsables de la santé américains pourraient ne pas être « sur la même page » avec les sociétés pharmaceutiques en ce qui concerne les injections de rappel, Fauci a insisté sur le fait que ce n’était pas le cas.

« Wolf, nous sommes sur la même page » dit-il, ajoutant plus tard « Cela semble être un message mitigé, mais ce n’est pas le cas. Le message est très clair : le CDC et la FDA disent que si vous avez été complètement vacciné, à ce stade, vous n’avez pas besoin d’un rappel.





