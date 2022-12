Fauci dit que Pékin a fait du mauvais travail en vaccinant les personnes âgées

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, témoigne lors d’une audience du sous-comité des crédits du Sénat sur le travail, la santé et les services sociaux, l’éducation et les agences connexes pour discuter de la demande de budget de l’exercice 2023 du président Biden pour l’Institut national de Santé sur Capitol Hill à Washington, le 17 mai 2022.

“L’efficacité des vaccins fabriqués en Chine n’est pas au niveau des vaccins qui ont été utilisés aux États-Unis, en particulier les vaccins à ARNm de Moderna et Pfizer”, a déclaré Fauci.

La Chine utilise un vaccin développé localement appelé CoronaVac fabriqué par Sinovac. Les injections contiennent des virus tués qui induisent une réponse immunitaire. Pékin n’a pas approuvé les vaccins à ARN messager de Pfizer et Moderna.

De rares manifestations ont éclaté à travers la Chine au cours du week-end contre les blocages de Covid et les procédures strictes de quarantaine. Alors que la majeure partie du monde compte sur les vaccins pour prévenir les maladies graves afin que la société puisse revenir à la normale malgré la circulation continue du virus, la Chine a une politique zéro Covid qui vise à écraser les épidémies.

“S’il y avait un conseil, c’est assez simple et ça ne vient pas seulement de moi – ça vient de n’importe quel nombre de personnes impliquées dans cette épidémie : faites tout ce que vous pouvez pour faire vacciner votre peuple et le booster avec un vaccin très efficace”, a déclaré Fauci, qui a des décennies d’expérience dans la réponse aux maladies infectieuses, de la pandémie de VIH à l’émergence d’Ebola.

Fauci a déclaré que les fermetures ne sont justifiables qu’en tant que mesure temporaire pour servir un objectif de santé publique plus large qui rendra la société plus sûre lors de sa réouverture. Mais les contrôles stricts de Covid de la Chine ne semblent pas avoir de fin de partie, a-t-il déclaré.

“La vaccination des personnes âgées n’a pas été bien effectuée et le vaccin qu’elles ont n’a pas été un vaccin particulièrement efficace”, a déclaré Fauci au Washington Post dans une interview jeudi, alors qu’il se prépare à quitter ses fonctions de directeur de l’Institut national des allergies. et maladies infectieuses plus tard ce mois-ci.

Les données sur l’efficacité de Sinovac-CoronaVac contre l’omicron sont limitées, selon l’Organisation mondiale de la santé. Omicron a évolué vers des sous-variantes de plus en plus évasives immunitaires qui ont érodé l’efficacité de tous les vaccins Covid.

scientifiques de Hong Kong, dans une étude publiée dans Lancet Infectious Diseasesont constaté que deux doses de CoronaVac étaient efficaces à environ 58 % pour prévenir les maladies graves ou le décès chez les personnes âgées de 80 ans et plus au cours d’une vague omicron BA.2 de décembre 2021 à mars 2022. Deux doses du vaccin de Pfizer étaient efficaces à 87 % pour prévenir les la maladie ou le décès dans ce groupe d’âge, selon l’étude.

Les personnes âgées de 80 ans et plus qui ont reçu trois doses de CoronaVac étaient protégées à 97 % contre les maladies graves et la mort. Cela équivaut à la protection de 97% fournie par trois doses de Pfizer, selon l’étude.

Le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, dans un rapport de septembre, a déclaré que les taux de vaccination des personnes âgées sont plus faibles en Chine que dans les autres pays, car les personnes âgées sont sceptiques quant au vaccin développé dans le pays.

Les essais cliniques pour le vaccin chinois n’ont pas recruté suffisamment d’adultes âgés de 60 ans et plus, il n’y a donc pas suffisamment de données sur sa sécurité et son efficacité dans ce groupe d’âge, selon le rapport.

La campagne de vaccination en Chine a commencé avec des personnes occupant des postes essentiels, suivie par des adultes âgés de 18 à 59 ans, et ne s’est ouverte que plus tard aux personnes âgées.

Les autorités chinoises ont déclaré mardi qu’environ 66% des adultes de plus de 80 ans avaient reçu une injection de rappel, contre 40% au 11 novembre.