Le Dr Anthony Fauci, grand spécialiste des maladies infectieuses, répond aux accusations du sénateur Rand Paul (R-KY) alors qu’il témoigne devant le comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites sur la colline du Capitole à Washington, DC, le 20 juillet 2021.

Certaines régions des États-Unis réimplémentent les mandats de masque en raison des pics de cas. La variante delta la plus transmissible représente désormais environ 83% des cas de Covid-19 séquencés dans le pays, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

« Il est suggéré de porter un masque lorsque vous êtes à l’intérieur dans une situation où vous avez un niveau de dynamique de virus élevé dans la communauté », a déclaré Fauci.