Fauci dit que les masques faciaux pourraient devenir saisonniers après la pandémie de Covid

«Il est donc concevable que, dans un an ou deux ou plus à partir de maintenant, pendant certaines périodes saisonnières où vous avez des virus respiratoires comme la grippe, les gens pourraient en fait choisir de porter des masques pour réduire la probabilité que vous les propagiez. maladies respiratoires », a-t-il ajouté.

Les Centers for Disease Control and Prevention recommandent que les personnes entièrement vaccinées puissent faire de l’exercice et assister à de petits rassemblements à l’extérieur sans porter de masque facial. L’agence recommande toujours aux personnes entièrement vaccinées de porter un masque à l’extérieur lorsqu’elles se trouvent dans des zones surpeuplées.

« Nous sommes au point où nous pouvons et commençons à lever ces ordonnances et à permettre aux gens de reprendre une activité normale. Certes, à l’extérieur, nous ne devrions plus imposer de limites aux rassemblements et nous devrions encourager les gens à sortir », Dr. Scott Gottlieb a déclaré à l’émission du dimanche de CBS «Face the Nation».

Gottlieb a ajouté que les mesures de santé publique à l’intérieur devraient également être assouplies dans les États où les infections à coronavirus sont faibles et les taux de vaccination élevés.

« Covid ne disparaîtra pas, nous allons devoir apprendre à vivre avec mais les risques ont considérablement diminué grâce à la vaccination et à l’immunité que les gens ont acquise lors d’une infection antérieure », a déclaré Gottlieb.

Samedi, plus de 45% de la population américaine a reçu au moins une dose de vaccin, dont 33,9% qui ont été entièrement vaccinés, selon les données CDC.