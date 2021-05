Fauci dit que les mandats de masque d’intérieur pourraient être facilités; les infections tombent

Les États-Unis enregistrent maintenant en moyenne environ 40000 nouveaux cas de coronavirus par jour, en baisse de plus de 40% par rapport à il y a moins d’un mois et à seulement un cinquième de ce à quoi le pays était confronté au début de l’année.

Et la lutte contre la pandémie vient d’ajouter une autre arme lundi lorsque la Food and Drug Administration a donné l’autorisation d’utilisation d’urgence du vaccin Pfizer-BioNTech COVID pour les adolescents de 12 à 15 ans.

Pourtant, la course à l’immunité collective qui pourrait aider à mettre la pandémie dans le rétroviseur du pays ne se déroule pas tout à fait sans heurts. Certains États veulent que le gouvernement fédéral retienne des quantités stupéfiantes de vaccins cette semaine alors que la demande de vaccins s’effondre. Les inquiétudes suscitées par le déclin de l’intérêt pour la vaccination ont incité le président Joe Biden à programmer une réunion mardi avec six gouverneurs afin de reprendre de l’élan.

Objectif de Biden: 70% des adultes du pays vaccinés avec au moins une dose avant le jour de l’indépendance.

Plus de 58% des adultes américains – et 46% de la population – ont reçu au moins un vaccin, et près de 35% du pays est entièrement vacciné. Cependant, le rythme des vaccinations à la première dose a chuté de 60% au cours du dernier mois seulement, selon une analyse USA TODAY des données des Centers for Disease Control and Prevention.

Les États-Unis ont déclaré avoir administré moins de 5,1 millions de premières doses au cours de la semaine se terminant dimanche, contre 12,3 millions de premières doses dans la semaine se terminant un mois plus tôt. Des États comme l’Alaska, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud et le Wyoming ont vu les totaux de vaccination hebdomadaire de première dose chuter de plus de 80% par rapport à leurs meilleures semaines.

►Les organisateurs d’un événement de vaccination à la Nouvelle-Orléans jeudi offriront un tir gratuit dans le bras – et une livre gratuite d’écrevisses bouillies.

►Les pharmacies Publix acceptent désormais les visites sans rendez-vous pour le vaccin COVID-19 dans tous les sites de sept États – Alabama, Floride, Géorgie, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Tennessee et Virginie.

►Le nombre de jours de travail des Allemands en âge de travailler appelés malades au cours des trois premiers mois de 2021 a atteint son plus bas niveau depuis 13 ans, les règles d’hygiène et de distanciation empêchant la propagation d’autres maladies, selon un grand assureur.

►Diverses infections ont explosé en Floride après les vacances de printemps, faisant de la Floride le foyer du plus grand nombre de cas de COVID-19 dans le pays, a rapporté le South Florida Sun Sentinel sur la base des données du Florida Department of Health.

►Israël et les Seychelles, une nation insulaire de moins de 100 000 habitants de l’océan Indien, sont les seules nations à avoir complètement vacciné plus de la moitié de leur population, selon Our World in Data. Le Royaume-Uni fait partie d’un petit nombre qui a partiellement vacciné plus de la moitié de sa population.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 32,7 millions de cas confirmés de coronavirus et 582000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 158,4 millions de cas et 3,29 millions de décès. Plus de 329,8 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et plus de 261,5 millions ont été administrées, selon le CDC. Plus de 115,5 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés – 34,8% de la population.

📘 Ce que nous lisons: Une analyse de la Kaiser Family Foundation a révélé que parmi 43 États, les Blancs sont vaccinés à 1,6 fois le taux des Noirs et 1,5 fois plus élevé que le taux des Hispaniques. Il faut faire plus pour atteindre les populations minoritaires, disent les experts.

Les camps d’été et le début de la prochaine année scolaire semblent beaucoup moins inquiétants maintenant.

La Food and Drug Administration a accordé lundi une autorisation d’utilisation d’urgence au vaccin Pfizer-BioNTech, qui est devenu la première inoculation à recevoir ce type d’autorisation aux États-Unis.

De nombreux parents attendaient avec impatience l’autorisation alors qu’ils préparaient l’été et espéraient que la prochaine année scolaire se déroulerait entièrement en personne.

Le président Joe Biden a déclaré la semaine dernière que son administration serait «prête à agir immédiatement» une fois que la FDA aurait donné son accord au vaccin, qui a été jugé sûr et extrêmement efficace après des essais sur des adolescents.

Le rendre disponible aux enfants dès l’âge de 12 ans à ce stade aiderait l’administration à atteindre son objectif de faire vacciner 160 millions d’Américains d’ici le 4 juillet. Ce chiffre représenterait une augmentation de 45 millions par rapport au total actuel.

Biden, 6 gouverneurs pour discuter de la reprise de la vaccination

Le président Joe Biden s’entretiendra mardi avec trois gouverneurs démocrates et trois républicains des moyens innovants de faire vacciner davantage de personnes, a appris USA TODAY. Biden rencontrera virtuellement les dirigeants de l’Ohio, de l’Utah, du Massachusetts, du Maine, du Minnesota et du Nouveau-Mexique pour partager les meilleures pratiques alors que l’administration progresse vers son objectif de faire vacciner au moins partiellement 70% des adultes d’ici le 4 juillet.

Plus de la moitié de tous les résidents du Massachusetts, du Maine et du Nouveau-Mexique ont obtenu au moins une photo, se classant parmi les 10 meilleurs États. L’Ohio et l’Utah sont dans la moitié inférieure des États pour les taux de vaccination.

Le Premier ministre britannique dévoile la « plus grande étape » dans l’assouplissement des restrictions COVID

Dans ce qu’il a appelé le « plus grand pas en avant » de l’Angleterre vers la normalisation, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé lundi la levée de plusieurs mesures d’atténuation des coronavirus.

À partir du 17 mai, les Britanniques seront à nouveau autorisés à se rassembler à l’intérieur en groupes de six personnes maximum appartenant à deux ménages. De plus, les pubs et les restaurants pourront servir à l’intérieur, les cinémas et les musées rouvriront et les mariages pourront accueillir jusqu’à 30 personnes.

La Grande-Bretagne, autrefois le hotspot européen du coronavirus, a fait des progrès remarquables grâce à un programme de vaccination qui a administré au moins une injection à deux tiers des adultes. L’Angleterre, l’Écosse et l’Irlande du Nord combinées n’ont signalé aucun décès par COVID-19 lundi, tandis que le Pays de Galles en avait quatre.

Au château de Dracula, des coups simples au lieu de doubles crocs

Les médecins roumains s’enfoncent dans la campagne de vaccination du pays, offrant des injections de COVID-19 au château de Dracula et une entrée gratuite dans ses salles de torture. Pourtant, ils promettent de ne faire que des injections uniques et de ne laisser aucune trace de crocs.

Pour tenter d’encourager les Roumains à se faire vacciner, les autorités organisent des séances de vaccination chaque week-end de mai à la périphérie du château de Bran en Transylvanie, prétendument l’inspiration de la maison de Dracula dans le roman gothique de Bram Stoker du XIXe siècle «Dracula».

Ceux qui se feront vacciner recevront un «diplôme de vaccination», illustré par un médecin à crocs brandissant une seringue.

«Nous voulions montrer aux gens une manière différente d’obtenir le (vaccin)», a déclaré Alexandru Priscu, directeur du marketing chez Bran Castle, à l’Associated Press.

Le vaccin Novavax retardé par des problèmes de production

Novavax, la société de biotechnologie basée dans le Maryland dont le vaccin a bien performé lors d’essais cliniques au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, prévoit de publier des données sur son étude américaine « dans quelques semaines » mais ne sera pas prête à demander l’approbation réglementaire avant un certain temps. au second semestre.

Le PDG Stanley Erck a déclaré à USA TODAY que Novavax a résolu les problèmes de production qui ont empêché l’entreprise de fabriquer le vaccin à grande échelle, et qu’elle reste «sur la bonne voie» pour déposer une demande d’autorisation d’utilisation d’urgence auprès de la FDA.

Dans un rapport trimestriel publié lundi, Novavax a déclaré qu’il avait l’intention de demander cette autorisation ainsi que l’accord des agences de régulation européennes d’ici le troisième trimestre. La société a également révisé à la baisse sa capacité prévue à 100 millions de doses par mois d’ici la fin septembre.

Novavax a conclu un accord de production et de fabrication avec le Serum Institute of India et son vaccin est largement attendu dans les pays en développement.

Un groupe de musique country fournira 4 millions de repas

La Country Music Association et Feeding America contribueront à fournir 4 millions de repas dans plus d’une douzaine de villes américaines, dont beaucoup « très peuplées de professionnels de l’industrie de la musique », a déclaré CMA. L’industrie de la musique live a été martelée par la pandémie, et la PDG Sarah Trahern a déclaré que plus de 50 000 professionnels de la musique ont été touchés dans le seul Tennessee. Les villes qui reçoivent les repas incluent Atlanta, Austin, Texas; Boston, Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, Miami, Nashville, Tennessee; La Nouvelle-Orléans, New York, Orlando, Floride; Philadelphie, Portland, Oregon; Seattle et Washington, DC.

« Nous constatons de première main le besoin permanent de ressources critiques, y compris l’approvisionnement alimentaire, ici à Nashville », a déclaré Trahern. « Mais il y a des centaines de milliers d’individus dans les villes de tout le pays qui continuent de souffrir. »

Fin de la pandémie: les cérémonies de remise des diplômes ont lieu avec un an de retard

Des dizaines de collèges et d’universités offrent aux diplômés de l’année dernière la chance de faire l’expérience des débuts en personne qui ont été annulés en raison de la pandémie. Certains les invitent à se joindre aux cérémonies de la promotion 2021, d’autres organisent des débuts séparés pour eux ce printemps ou des événements spéciaux plus tard cette année. La Queens University of Charlotte de Caroline du Nord a tenu sa cérémonie tardive dans un stade de baseball ce mois-ci.

«Nous voulions vraiment honorer le fait que 2020 venait juste d’avoir une année senior, et nous voulions essayer de le reconnaître de manière positive», a déclaré Sarah Fatherly, la prévôt et vice-présidente des affaires académiques.

New York, autrefois point chaud mondial, a le taux de test de positivité le plus bas en 7 mois

Le taux de positivité de l’État de New York est tombé à son plus bas niveau depuis avant Halloween, et les nouveaux cas ont chuté de 26% la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, selon les archives de l’État et du gouvernement fédéral. New York a ajouté 17578 nouveaux cas de COVID au cours de la semaine se terminant dimanche, soit une baisse de 6177 cas par rapport à la semaine précédente. New York se classe au 19e rang des États pour le taux de transmission du coronavirus par personne, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

À un moment donné, New York était l’un des principaux points chauds du monde pour le COVID-19. Plus de 2 millions de personnes dans l’État ont été testées positives pour le coronavirus et 52688 personnes sont décédées de la maladie, la deuxième du pays derrière la Californie.

Le 19 mai, New York prévoit de mettre fin à la plupart des limites de capacité des restaurants et des lieux, les obligeant à ne limiter l’occupation que sur la base de lignes directrices de distanciation sociale.

La saison de la grippe était presque inexistante grâce aux mesures COVID

Une année pleine de distanciation sociale, de port de masque, de lavage des mains et de rester à la maison pour empêcher la propagation du coronavirus a rendu la saison grippale 2020-2021 pratiquement inexistante. Les laboratoires de santé publique et cliniques ont signalé 2038 cas de grippe au cours de la saison du 27 septembre 2020 au 24 avril 2021, selon le CDC. L’agence estime qu’environ 38 millions de personnes ont été atteintes de la grippe au cours de la saison 2019-2020.

«Ce fut une année incroyable», a déclaré le Dr John Swartzberg, professeur émérite de maladies infectieuses à l’Université de Californie-Berkeley. «Au cours de toutes mes années passées à observer la grippe… je n’ai jamais rien vu de tel.»

Fauci dit qu’il est temps de commencer à assouplir les règles des masques d’intérieur

Le conseiller en coronavirus de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a déclaré qu’il était temps de commencer à assouplir les exigences des masques d’intérieur. «Je pense que oui», a-t-il dit lorsqu’on lui a demandé sur ABC News. « Je pense que vous allez probablement voir cela au fur et à mesure que nous avancerons et que de plus en plus de gens se feront vacciner. »

Fauci a également déclaré que le port de masques pourrait devenir une habitude saisonnière pour certaines personnes essayant d’éviter les maladies respiratoires telles que la grippe. Et il a prédit que les États-Unis atteindraient l’objectif du président Biden de 70% de vaccination pour les adultes d’ici le jour de l’indépendance. Alors que les vaccinations augmentent, même à un rythme plus lent, et que de nouveaux cas chutent, le CDC mettra à jour ses directives, a déclaré Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses.

« Nous devons commencer à être plus libéraux à mesure que nous faisons vacciner davantage de personnes », a-t-il ajouté.

