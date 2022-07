Fauci dit que les mandats de Covid auraient dû être plus sévères

Le chef de la Maison Blanche Covid a déclaré qu’il aurait demandé des restrictions plus sévères beaucoup plus tôt dans la pandémie

Le conseiller principal sur les coronavirus, Anthony Fauci, a déclaré que s’il avait eu une autre chance de lutter contre la pandémie de Covid-19, il aurait fait pression pour des politiques de confinement plus strictes dans la phase initiale de l’épidémie et aurait agi avec plus d’urgence.

S’adressant à la Colline pour une interview lundi, on a demandé à Fauci ce que lui et d’autres responsables de la santé auraient pu faire différemment avec le recul, répondant “beaucoup de choses.”

“Si je savais en 2020 ce que je sais maintenant, nous ferions beaucoup différemment, car à l’époque nous n’étions pas sûrs d’un certain nombre de choses”, dit-il, ajoutant que “Il y aurait eu des restrictions beaucoup, beaucoup plus strictes dans le sens d’un encouragement très, très fort des gens à porter des masques, à la distanciation physique, qu’avez-vous.”

Fauci a poursuivi en expliquant que le “nature insidieuse de la propagation dans la communauté” devrait avoir attisé “beaucoup plus d’une alarme,” notant les experts à l’époque “n’a pas pleinement apprécié” que les personnes sans symptômes pourraient toujours transmettre le virus à d’autres.

“Nous savons maintenant, deux ans et demi plus tard, que 50 à 60% de la transmission se produit à partir d’une personne sans symptômes”, il a continué.

Alors que le conseiller en santé de la Maison Blanche a depuis approuvé diverses mesures de confinement, telles que les verrouillages et les mandats de masquage, sa réponse initiale à la pandémie a été plus modérée, exhortant les Américains à ne pas paniquer et même décourageant l’utilisation de couvre-visages dès le début. Fauci est maintenant un ardent défenseur du masquage, conformément aux directives fédérales les plus récentes, bien qu’il ait déclaré à la Colline que seuls “haute qualité” et « bien ajusté » les masques peuvent faire beaucoup pour endiguer la propagation du virus.

« En ce moment, nous sommes très, très clairs sur le fait que les masques fonctionnent dans la prévention de l’acquisition et de la transmission. Mais vous devez vous procurer un masque bien ajusté et de haute qualité. Et les deux que nous connaissons sont de haute qualité sont N95 et KN95 », il a dit.