Le Dr Anthony Fauci a déclaré que les Américains pourraient bientôt entrer dans un CVS ou Walgreens pour obtenir leur vaccin COVID, ce qui est un signe encourageant pour la nation.

Le Dr Fauci, le plus grand expert en santé publique du pays, s’est entretenu lundi avec le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, dans un chat en direct sur Facebook.

Il a dit que «l’aide est en route» – mais a averti: «ce n’est pas encore là».

Mardi, le comité consultatif rencontrera le CDC pour voir qui reçoit le vaccin en premier, les travailleurs de la santé et ceux des maisons de soins infirmiers étant susceptibles d’être les premiers, en décembre, suivis des personnes âgées. La FDA, finalement chargée d’approuver le vaccin, doit se réunir le 10 décembre.

« Au moment où nous arriverons à avril, ils auront probablement pris en charge la priorité élevée, puis la population générale de jeunes hommes ou femmes normaux et en bonne santé, âgés de 30, 40 ans, sans problèmes de santé sous-jacents, pourra entrer dans un CVS ou un Walgreens et faites-vous vacciner.

Mark Zuckerberg a parlé lundi au Dr Anthony Fauci d’un vaccin contre le COVID

«Je penserais à avril et mai, l’écrasante majorité de ceux qui le souhaitent peuvent se faire vacciner. Le défi sera de convaincre les gens de se faire vacciner.

«Vous voulez que 75 à 80% soient vaccinés. Si cela se produit, alors d’ici la fin du deuxième trimestre de l’année, la pandémie telle que nous la connaissons sera bien, bien réprimée au-delà du point de danger.

Fauci, 79 ans, chef de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré que le vaccin avait été créé incroyablement rapidement, «mais pas au détriment de la sécurité».

«Les scientifiques de carrière de la FDA – et non les politiciens – évaluent les données. Un autre comité indépendant travaille avec la FDA pour déterminer s’il est prêt.

« L’ensemble de ce processus est indépendant et transparent car, en fin de compte, toutes les données – les fondements de ces décisions – seront rendues publiques et publiées dans une revue à comité de lecture. »

Il a dit qu’il n’était pas encore clair si le vaccin pourrait avoir besoin d’un rappel plusieurs années plus tard.

Le vaccin devrait être mis à la disposition du grand public aux États-Unis vers avril.

Les scientifiques ont pu travailler à une vitesse sans précédent grâce aux progrès de la technologie

Interrogé sur les effets secondaires du vaccin, il a déclaré que certaines personnes pourraient avoir un bras douloureux ou une légère fièvre, qui devrait disparaître en 24 heures, maximum 48.

«Les effets indésirables sont de faible intensité – ils sont légers et disparaîtront», a-t-il déclaré.

«Ce que cela vous dit, c’est que le corps réagit bien et fait le genre de réponse que vous souhaitez.

Il a déclaré que « les risques relatifs de cela, par rapport à d’autres risques, sont minimes » – soulignant les risques de choses quotidiennes comme monter dans une voiture.

Fauci a déclaré à Zuckerberg que les États-Unis étaient sur le point de connaître « une poussée, superposée à une poussée ».

« Ce que nous avons fait avec Thanksgiving, Mark, nous n’allons pas voir les répercussions de cela pendant deux à trois semaines maintenant », a-t-il déclaré.

«Donc à cause des voyages, des gens qui se rassemblent, etc., vous ne voyez pas la différence en deux, trois, cinq jours. Vous voyez la différence d’ici deux à trois semaines.

«Ce qui réglerait les choses au moment où les gens voyageraient pour Noël.

«Donc, tout bien considéré, nous ne sommes pas au bon endroit.

Fauci a déclaré que voyager pendant Thanksgiving signifiait que les États-Unis n’étaient « pas au bon endroit » pour le virus

Il a déclaré qu’il « n’avait pas discuté de manière substantielle » de ce que Ron Klain, le chef de cabinet de Joe Biden – qui a dirigé la réponse à Ebola – fera face à la pandémie.

«Il sait certainement ce qu’il fait», a déclaré Fauci.

Interrogé sur les célébrations des fêtes et sur son conseil, Fauci a répondu: « Nous allons devoir réduire, dans la mesure du possible, les voyages. Gardez les rassemblements à l’intérieur de l’unité de la famille immédiate. N’ayez pas l’ami d’un ami, qui amène un ami qui a voyagé hors de l’État.

Il a admis que c’était «l’antithèse de la chaleur de la saison», mais c’était recommandé.

« Mon conseil serait – je sais aussi difficile que cela soit – que chaque famille doit faire une analyse risques-avantages.

«Est-ce que j’ai chez moi une personne vulnérable? Si je le fais, est-ce que je veux vraiment prendre le risque de ne pas avoir de futurs Noël, Hanoukka et Orient.

Il a déclaré que les États doivent réaliser qu’ils doivent travailler ensemble pour vaincre le virus, en exhortant à des recommandations cohérentes et uniformes.

«Sortons-le de l’arène politique. Oublions cette division. La division dans une approche d’un programme de santé publique n’a tout simplement pas de sens ».

Zuckerberg a posé des questions sur les patients «long-courriers».

Fauci a déclaré qu’il y avait deux types – ceux qui avaient des lésions cardiaques et pulmonaires à long terme dues à la pneumonie, et ceux qui avaient un effet secondaire mystérieux de longue durée.

Il a déclaré que les gens avaient signalé un « brouillard cérébral », de l’épuisement, de l’essoufflement et des problèmes de sommeil, et a déclaré qu’ils avaient l’intention de l’étudier plus avant.

Dimanche, environ 136000 nouveaux cas de coronavirus américains ont été signalés – une baisse substantielle par rapport à la semaine dernière, mais un chiffre qui, selon les analystes, doit être pris avec prudence, car il se peut que moins de personnes soient testées pendant la semaine de Thanksgiving.

Un total de 91 635 personnes se trouvaient dans des hôpitaux atteints de Covid-19 – presque deux fois plus qu’il y en avait le 1er novembre et le triple du nombre le 1er octobre.