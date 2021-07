Fauci dit que les États-Unis vont dans une «mauvaise direction» sur COVID, la poussée pourrait se poursuivre

La nation va dans la « mauvaise direction » et les nouveaux cas de coronavirus continueront d’augmenter à moins que davantage d’Américains ne se fassent vacciner, a déclaré dimanche le Dr Anthony Fauci.

« Cinquante pour cent du comté n’est pas complètement vacciné », a déclaré le principal conseiller médical du président Biden sur l’état de l’Union de CNN. « C’est un problème. »

L’épidémie a été alimentée par la variante delta extrêmement contagieuse, aidée par un assouplissement à l’échelle nationale des directives en matière de masques et de distanciation sociale, et par le refus de nombreux Américains de se faire vacciner malgré les cajoleries, les mandats et les cadeaux.

Même les dirigeants conservateurs du GOP tels que le gouverneur de Floride Ron DeSantis et le gouverneur de l’Alabama Kay Ivey ont fait pression sur les récalcitrants. Ivey a déclaré la semaine dernière que les gens devaient faire preuve de « bon sens » et se faire vacciner, affirmant qu’il était « temps de commencer à blâmer les personnes non vaccinées, pas les personnes vaccinées ».

Fauci a déclaré que la nation disposait des outils nécessaires pour modifier les sombres prédictions de l’augmentation du nombre de décès aux États-Unis, répétant le mantra souvent entendu de l’administration Biden selon lequel la dernière augmentation des cas est « vraiment une épidémie parmi les non vaccinés ».

« Nous avons deux types d’Amérique », a déclaré Fauci. « La partie très vulnérable, non vaccinée et la partie vaccinée vraiment relativement protégée. »

Aussi dans l’actualité :

►Le procureur général du Missouri, Eric Schmitt, candidat à l’investiture du GOP au Sénat américain, a déclaré qu’il prévoyait de déposer une plainte lundi pour empêcher la ville et le comté de Saint-Louis d’appliquer un nouveau mandat de masque.

►Après des jours de critiques, les élus du comté de Shiawassee, dans le Michigan, ont déclaré qu’ils rembourseraient les 65 000 $ de bonus qu’ils se sont donnés avec l’aide fédérale de secours COVID-19.

►Le système de l’Université du Wisconsin offrira près de 500 000 $ en bourses cet automne aux étudiants des campus qui feront vacciner au moins 70 % de leurs étudiants d’ici le 15 octobre. Des tirages auront lieu pour des bourses de 7 000 $.

►Un léopard des neiges non vacciné du zoo de San Diego a contracté le COVID-19 et a la toux et le nez qui coule.

►Phil Valentine, un animateur de radio conservateur basé au Tennessee, a changé d’avis sur ses précédents messages hésitants face au vaccin après avoir été hospitalisé en soins intensifs à cause de COVID-19, a déclaré sa famille.

📈Les chiffres du jour: Les États-Unis ont enregistré plus de 34,4 millions de cas confirmés de COVID-19 et 610 800 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 194 millions de cas et 4,15 millions de décès. Plus de 163 millions d’Américains – 49% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

📘Ce que nous lisons: La Floride est en tête du pays pour les nouveaux cas, enregistrant plus cette semaine que la Californie, le Texas, New York et l’Illinois réunis. Et comme ailleurs, les non vaccinés comptent pour la quasi-totalité des hospitalisés et des morts. Mais les habitants, dont de nombreux agents de santé, se méfient toujours du coup de feu. Lire la suite.

Ancien chirurgien général Jerome Adams: mandats de masques, fermetures d’écoles à venir

Le Dr Jerome Adams a toujours une voix puissante bien qu’il ne soit plus le chirurgien général.

Adams, qui a appelé le CDC à mettre à jour ses directives de masquage à la lumière de la propagation rapide de la variante delta, est allé dimanche sur « Face the Nation » de CBS et n’a pas mâché ses mots pour expliquer pourquoi les cas de coronavirus augmentent à nouveau aux États-Unis, même avec la disponibilité facile des vaccins. Il a également averti ceux qui refusaient de se faire vacciner qu’ils mettaient leurs libertés en danger.

« Davantage d’atténuation est à venir », a déclaré Adams, le chirurgien général sous l’administration Trump. « Que ce soit du masquage ou des fermetures ou que ce soient vos enfants qui doivent retourner à l’apprentissage virtuel, cela arrive. Et cela vient parce que cette pandémie devient à nouveau incontrôlable. Et cela devient incontrôlable parce que nous n’avons pas assez de personnes vaccinées. »

Selon le CDC, un tiers des Américains éligibles n’ont pas encore été vaccinés contre le COVID-19.

Un politicien de l’Iowa qualifie les mandats de vaccination de « crime contre l’humanité »

Une manifestation contre les mandats de vaccination a attiré environ 100 personnes au Capitole de l’État de l’Iowa, dont un législateur de l’État qui a décrit les mandats comme un « crime contre l’humanité ».

Le rassemblement de samedi est intervenu deux semaines après que Trinity Health a annoncé que tous les employés de ses sept hôpitaux de l’Iowa devaient se faire vacciner ou risquer de licencier. Le représentant de l’État républicain Jeff Shipley, qui a pris la parole lors du rassemblement, faisait partie de plus d’une douzaine de législateurs qui ont signé une lettre ouverte à Trinity déclarant « confusion et détresse » face à la décision de l’entreprise d’exiger des vaccinations pour ses employés.

« Vous pouvez enlever un masque mais vous ne pouvez pas annuler un vaccin », a déclaré Brei Johnson d’Informed Choice Iowa au Des Moines Register, qui fait partie du réseau USA TODAY. « C’est une pente glissante vers ce qui vient ensuite. »

– Andrea May Sahouri, Des Moines S’inscrire

Le sourire! Le CIO assouplit le masque et les règles de distance sociale pour les médaillés

Le Comité international olympique a assoupli ses restrictions de masque et de distance sociale pour les médaillés olympiques dimanche, annonçant que les athlètes sur le podium peuvent brièvement retirer leurs masques pour sourire aux caméras et les uns aux autres. La décision fait suite à un « avis scientifique », selon un communiqué du CIO. Les protocoles de santé convenus avant les Jeux olympiques de Tokyo pour contrôler les infections au COVID-19 avaient obligé tous les médaillés à garder des masques pendant toute la cérémonie. Les nouveaux moments sans masque obligent les athlètes à rester sur leurs propres marches de podium. Les masques doivent être remis pour les photos de groupe sur la marche du haut.

« Il a été décidé aujourd’hui (…) de permettre aux athlètes d’avoir une image distanciée physiquement sur le podium sans leurs masques pendant 30 secondes, et une photo de groupe avec des masques sur la marche de la médaille d’or », a déclaré le CIO dans un communiqué.

Alors que la pandémie s’intensifie, le CDC n’a pas durci les directives. Donc d’autres le sont.

En mai, il semblait que la pandémie était repoussée. Mais au cours des deux dernières semaines, les cas de COVID-19 ont augmenté de 171% à l’échelle nationale, alimentés par la variante delta. Le taux de mortalité a augmenté de 19% par rapport à la semaine précédente. Les infections révolutionnaires font l’actualité, frappant les équipes sportives et les politiciens. Pourtant, le message du gouvernement fédéral n’a pas changé : faites-vous vacciner. Si vous n’êtes pas vacciné, portez un masque.

De plus en plus, on a l’impression que ce n’est pas suffisant. Les directives du CDC restant inchangées, les gouvernements locaux et les individus prennent leurs propres mesures pour se protéger et protéger les autres.

« Les choses évoluent si vite avec delta », a déclaré Jeff Cretan, directeur de la communication du maire de San Francisco, London Breed. « Ce qui semble impossible aujourd’hui pourrait sembler inévitable dans une semaine. Nous ne le savons tout simplement pas encore. » Lire la suite ici.

– Elisabeth Weise

L’Arkansas connaît une hausse pire que l’été dernier; d’autres états s’aggravent également

Les habitants de l’Arkansas sont déjà testés positifs à un rythme plus rapide que le pire état des épidémies de l’été 2020, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins.

Au cours de la semaine se terminant samedi, l’Arkansas a signalé 11 748 cas, ce qui lui donne un taux d’environ 389 cas pour 100 000 habitants par semaine. L’État qui a signalé le plus rapidement la flambée de l’été 2020 était la Floride, qui a signalé un taux d’environ 387 cas pour 100 000 par semaine au pire.

Un certain nombre d’États, dont la Floride, pourraient bientôt dépasser le cap de l’été 2020. La Louisiane rapporte un taux de 363, tandis que la Floride rapporte 341. Ces chiffres ont tous grimpé en flèche.

Les cas en augmentation dans l’Arkansas se sont transformés en une augmentation des décès. À la mi-juin, l’Arkansas a signalé 13 décès par semaine. Au cours de la semaine se terminant samedi, il a signalé 56 décès. Samedi, l’Arkansas a déclaré avoir admis 1 571 patients susceptibles de COVID-19 dans les hôpitaux, le double du nombre de quatre semaines plus tôt.

L’État a également l’un des taux de vaccination les plus bas du pays, avec seulement 35% de la population complètement vaccinée.

« COVID ne couve plus. Il s’est transformé en un incendie de forêt qui fera rage qui va croître en taille et en force », selon les prévisions de l’UAMS. « Nous ne pouvons pas rester immobiles. Nous devons agir pour réduire dans la mesure du possible les conséquences de cette nouvelle poussée.

– Mike Stucka et l’Associated Press

Contribution : The Associated Press