Fauci dit que les États-Unis peuvent encore mettre fin à l’épidémie de VIH d’ici 2030 malgré la pandémie

Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses des National Institutes of Health (NIH), témoigne devant une audience du Sénat sur la santé, l’éducation, le travail et les pensions pour examiner une mise à jour des responsables fédéraux sur les efforts de lutte contre le COVID-19 dans le bâtiment du bureau du Sénat Dirksen le 11 mai 2021 à Washington, DC.

Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a déclaré mardi que les États-Unis peuvent encore atteindre leur objectif de mettre fin à l’épidémie de VIH d’ici 2030 malgré la pandémie de Covid-19 en cours, qui a vu des sites de test pour d’autres maladies temporairement fermés et du personnel médical réaffecté.

Fauci, qui supervise la recherche pour prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies infectieuses établies à l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré à un comité de la Chambre que la nation n’était pas allée «en arrière» dans la lutte contre le VIH. Les efforts de lutte contre la pandémie ont supplanté d’autres recherches médicales, mettant certains médicaments en cours de développement en attente alors que les sociétés pharmaceutiques détournaient la recherche et les ressources vers les traitements et les vaccins Covid-19.

« De toute évidence, lorsque vous fermez la société, l’accessibilité pour les tests et la chaîne de disponibilité des médicaments peuvent être perturbées de la même manière que tout est perturbé, y compris les vaccinations pour les enfants », a-t-il déclaré lors d’une audition avec le Comité des crédits de la Chambre et le Sous-comité sur Travail, santé et services à la personne.

Environ 1,2 million de personnes aux États-Unis vivent actuellement avec le VIH et environ 14% d’entre elles ne savent pas qu’elles en sont atteintes, selon données gouvernementales. Environ 38 000 Américains sont infectés par le virus chaque année, selon les données américaines.

En 2019, l’administration Trump a annoncé une promesse de mettre fin à l’épidémie de VIH aux États-Unis d’ici 2030, un objectif que les défenseurs de la santé publique applaudissent et recherchent depuis des années. Cependant, certains défenseurs ont par la suite exprimé des inquiétudes quant au fait que l’impact de la pandémie sur les soins médicaux entraînerait une augmentation des nouvelles infections à VIH.

Fauci, qui a conseillé au moins sept présidents américains sur le VIH et d’autres problèmes de santé, a mentionné mardi un certain nombre de progrès dans les soins du VIH.

Les personnes à risque de VIH peuvent désormais prendre des médicaments de prévention, également connus sous le nom de prophylaxie pré-exposition ou PrEP, a-t-il déclaré. La PrEP peut réduire le risque d’infection par le sexe d’environ 99% chez les personnes qui prennent le médicament quotidiennement, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

« La PrEP, prophylaxie pré-exposition, est un ingrédient important dans notre tentative sur 10 ans de 2020 à 2030 pour mettre fin à l’épidémie aux États-Unis », a-t-il déclaré. « Je crois, nonobstant Covid-19, que nous atteindrons cet objectif. »