Fauci dit que les États-Unis doivent vacciner plus de personnes avant que Delta ne devienne une variante dominante de Covid en Amérique

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, témoigne lors d’une audience du comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites sur la réponse fédérale au coronavirus à Capitol Hill le 18 mars 2021 à Washington, DC.

Aux États-Unis, la variante Delta représente actuellement plus de 6% des cas que les scientifiques ont pu séquencer, a-t-il déclaré. Le nombre réel est probablement plus élevé, car les États-Unis exécutent la séquence génétique sur une fraction des cas.

La variante est devenue la souche dominante au Royaume-Uni, représentant environ 60% des nouveaux cas. Elle est maintenant plus répandue que la souche Alpha, anciennement appelée souche B.1.1.7, qui a été identifiée pour la première fois au Royaume-Uni, et la transmission atteint un pic chez les personnes âgées de 12 à 20 ans, a déclaré le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci. a déclaré lors d’un point de presse mardi.

Le président américain Joe Biden s’est fixé pour objectif d’administrer au moins une injection de vaccin à 70% de tous les adultes américains d’ici le 4 juillet. C’est un peu exagéré avec moins de quatre semaines et 63,7% de la population adulte ayant reçu sa première injection, selon les données compilées par les Centers for Disease Control and Prevention. Environ 53% de tous les adultes américains sont complètement vaccinés, selon le CDC.

Détectée pour la première fois en octobre, la variante Delta s’est propagée dans au moins 62 pays, a déclaré la semaine dernière l’Organisation mondiale de la santé.

« Nous continuons d’observer une transmissibilité considérablement accrue et un nombre croissant de pays signalant des épidémies associées à cette variante », a déclaré l’OMS la semaine dernière à propos de la souche Delta, notant qu’une étude plus approfondie était une priorité élevée.

La souche Delta a une emprise sur l’Inde, provoquant un pic d’infections et de décès qui a obstrué les systèmes hospitaliers. Le gouvernement indien a annoncé lundi que le pays commencerait bientôt à fournir gratuitement des vaccins Covid-19 à tous les adultes du pays.

Fauci a également déclaré que la variante Delta est plus contagieuse et peut être associée à un risque d’hospitalisation plus élevé que la souche Covid-19 d’origine « de type sauvage ».

Des études montrent également que deux doses des injections Pfizer ou AstraZeneca sont efficaces contre la souche Delta, selon les National Institutes of Health.

Deux doses du vaccin Pfizer se sont avérées efficaces à 88 % contre la variante Delta, tandis que deux doses du vaccin AstraZeneca se sont avérées efficaces à 60 % contre la souche, selon les données du NIH.

Fauci a souligné l’importance d’obtenir deux doses après que les études du NIH ont montré que trois semaines après une seule dose de l’un ou l’autre vaccin n’offraient qu’une efficacité de 33% contre la variante Delta.