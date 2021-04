L’administration Biden a poussé les Américains à se faire vacciner le plus rapidement possible à mesure que de nouvelles variantes très contagieuses se propagent.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré plus tôt ce mois-ci que la variante B.1.1.7, qui semble être plus mortelle et se propager plus facilement que les autres souches, est désormais la souche Covid la plus courante en circulation aux États-Unis.

Les responsables américains de la santé se disent inquiets que la variante hautement contagieuse, identifiée pour la première fois au Royaume-Uni, pourrait bloquer les progrès de la nation sur la pandémie. L’épidémie a tué au moins 572 287 Américains en un peu plus d’un an.

Pourtant, les vaccinations sont administrées à un rythme rapide. Plus de 139 millions d’Américains, soit 42,2% de la population américaine totale, avaient reçu au moins une dose d’un vaccin Covid-19 dimanche, selon le CDC. Environ 94,7 millions de personnes, soit 28,5% de la population, sont entièrement vaccinées, selon le CDC.

La semaine dernière, l’administration Biden a annoncé une campagne massive pour persuader plus d’Américains, en particulier les jeunes, de prendre les vaccins Covid-19 alors que l’offre commence à dépasser la demande dans certaines régions des États-Unis.

Fauci a déclaré que l’objectif était de vacciner entre 70% et 85% de la population américaine – soit environ 232 millions à 281 millions de personnes – pour obtenir l’immunité collective et supprimer la pandémie.

Mais il a déclaré lundi que l’immunité collective était une « cible mouvante ». Les États-Unis devraient simplement se concentrer sur la vaccination du plus grand nombre d’Américains possible, a déclaré Fauci.

« Nous ne savons pas quelle est la durabilité de l’immunité induite par l’infection. Nous ne savons pas si une personne qui a été infectée l’hiver dernier ou au début de 2020 sera maintenant en sécurité d’un point de vue protégé », a-t-il déclaré. .