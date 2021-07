Fauci dit que les États-Unis auraient toujours la variole et la polio si les vaccins recevaient le même recul alors qu’ils le font maintenant dans l’attaque contre Fox – RT USA News

Le conseiller de la Maison Blanche pour Covid-19, Anthony Fauci, a fait valoir que si le gouvernement américain faisait face au même niveau d’hésitation face aux vaccins lors du déploiement des vaccins contre la variole et la polio, les maladies continueraient de sévir aux États-Unis.

Alors que le président américain Joe Biden a pointé du doigt Facebook comme principal coupable de l’adoption décevante des vaccins aux États-Unis, Fauci a tiré sur les médias conservateurs par câble.

Répondant à la question de Jim Acosta de CNN sur la question de savoir si l’émission extrêmement populaire de Tucker Carlson sur Fox News aurait empêché l’éradication de maladies dangereuses aux États-Unis s’il y avait eu environ des décennies, Fauci a semblé d’accord.

« Pensez-vous que nous aurions pu éradiquer la polio ou vaincre la rougeole si Fox News avait averti les gens nuit après nuit de ces problèmes de vaccin qui sont, vous savez, fous? » Acosta a demandé à Fauci lors d’une interview samedi.

« Si nous avions eu le recul des vaccins comme nous le voyons sur certains médias, je ne pense pas du tout qu’il aurait été possible non seulement d’éradiquer la polio, nous aurions probablement encore la variole. a déclaré Fauci, avant d’ajouter qu’il était « certain » que la polio aurait toujours été active aux États-Unis.

Les États-Unis ont connu leur dernière épidémie de variole en 1949 et depuis 1972, le vaccin n’est plus couramment administré. Le dernier cas sauvage dans le monde remonte à 1977. Peu de temps après le 11 septembre, le président George W. Bush a ordonné la vaccination contre la variole pour 500 000 soldats américains dans les régions à haut risque du monde et pour les travailleurs de la santé de première ligne qui étaient prêts à se faire vacciner. Cependant, à l’époque, il y avait des inquiétudes concernant les effets secondaires potentiellement mortels du jab, le New York Times rapportant que « la décision avait été difficile pour le président Bush, étant donné la probabilité que certaines personnes meurent des effets secondaires du vaccin. »

Selon une étude modèle de 2003, publiée dans le New England Journal of Medicine, si 60 % de la population américaine était vaccinée, cela serait bénéfique dans un scénario improbable d’attaque bioterroriste nationale avec le virus de la variole, mais aurait autrement causé certains 482 décès au niveau national.





Les États-Unis sont exempts de poliomyélite depuis 1979, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) créditant « un programme de vaccination réussi » avec deux vaccins introduits au milieu des années 1950 et au début des années 1960 pour déraciner la maladie aux États-Unis. Dans le monde, les cas de polio ont chuté de façon spectaculaire depuis la fin des années 1980, l’Organisation mondiale de la santé n’ayant signalé que 22 cas en 2017. Et bien que la polio ait été presque éradiquée, à l’exception de l’Afghanistan et du Pakistan, où elle reste épidémique, l’efficacité de la campagne de vaccination a été remis en question à la lumière d’un rapport de l’OMS de 2019 craignant que davantage de cas de polio soient attribués à un vaccin oral bon marché qu’à un virus sauvage.





