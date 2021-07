Fauci dit que les décès de Covid sont « évitables » alors qu’il supplie les Américains de « mettre leurs différences de côté et de se faire vacciner »

Le DR Anthony Fauci a déclaré que les décès de Covid sont « évitables et évitables » et a plaidé pour que les Américains « mettent de côté les différences et se fassent vacciner ».

Le conseiller médical en chef du président, 80 ans, a fait ces commentaires après que l’administration de Joe Biden a raté son objectif de faire piquer 70% des adultes américains avec au moins une injection de vaccin Covid avant le 4 juillet.

Le Dr Anthony Fauci a exhorté les Américains à obtenir le jab Crédit : NBC News

Fauci a déclaré qu’un peu plus de 99% des personnes décédées aux États-Unis en juin de Covid n’avaient pas été vaccinées Crédit : AP

En juin, près de 100 000 personnes sont décédées aux États-Unis des suites du coronavirus.

Fauci a déclaré lors d’une interview avec Chuck Todd sur NBC’s Meet the Press: « Si vous regardez le nombre de décès, environ 99,2% d’entre eux ne sont pas vaccinés, environ 0,8% sont vaccinés.

« Aucun vaccin n’est parfait, mais quand vous parlez de la possibilité d’éviter les hospitalisations et les décès, il est vraiment triste et tragique que la plupart d’entre eux soient évitables et évitables. »

« De toute évidence, il y aura des personnes en raison de la variabilité entre les personnes et de leur réponse au vaccin, vous verrez certaines personnes vaccinées et toujours en difficulté et être hospitalisées et mourir, mais la proportion écrasante de personnes qui ont des problèmes sont les non vaccinés, c’est la raison pour laquelle nous disons que c’est vraiment tout à fait évitable et évitable », a-t-il ajouté.

Fauci a exhorté les gens à «mettre de côté toute différence» et à réaliser que le véritable ennemi était le virus Crédit : Getty Images – Getty

Fauci a fait les commentaires au présentateur de NBC Meet the Press Chuck Todd Crédit : NBC News

« Nous sommes confrontés à une situation historique avec cette pandémie, et nous avons les outils pour la contrer », a-t-il poursuivi. « Donc, pour l’amour de Dieu, mettez de côté toutes ces différences et réalisez que l’ennemi commun est le virus. »

Fauci a également exhorté ceux qui avaient été entièrement vaccinés avec les deux jabs à «faire un effort supplémentaire» et à toujours porter un masque.

Todd a déclaré que le Mississippi a le taux de vaccination le plus bas des États-Unis et il a demandé à Fauci s’il porterait un masque s’il se rendait dans l’État.

Fauci a répondu: « Je pense qu’il y aurait une bonne raison de le faire. »

« Je pense qu’il y aurait une bonne raison de le faire car comme nous l’avons dit si souvent que les vaccins ne sont pas, même aussi bons et très efficaces, rien n’est à 100% », a déclaré Fauci. « Et si vous vous mettez dans un environnement dans lequel vous avez un niveau élevé de dynamique virale et un très faible niveau de vaccin, vous voudrez peut-être faire un pas supplémentaire et dire: » Quand je suis dans ce domaine où il y a un degré considérable de la circulation virale, je souhaiterais peut-être faire un effort supplémentaire, être suffisamment prudent pour m’assurer d’obtenir le niveau de protection supplémentaire, même si les vaccins eux-mêmes sont très efficaces. »

Depuis le début de la pandémie, plus de 621 000 personnes aux États-Unis sont mortes du virus.

Un récent sondage ABC News/Washington Post a révélé que trois adultes sur 10 n’ont pas reçu le vaccin et « certainement » ou « probablement » ne prévoient pas de le recevoir.

Parmi ce groupe, 73 pour cent ont déclaré que les responsables avaient exagéré les risques posés par la variante delta.

Pendant ce temps, près de 80% pensent qu’ils ont peu ou pas de risque de tomber malade de Covid.